Olomoucké křižovatky bude řídit centrála za třicet milionů

Náklady investice přesáhnou 30 milionů korun, o většinu nich se ovšem postará evropská dotace.

„Pořízením nové ústředny budeme moci reagovat na dopravní situaci v reálném čase a nastavit signální plány podle skutečné intenzity dopravy, což naše stávající dohledové ústředny neumožňují, protože jsou zastaralé, respektive jsou takřka na hranici své životnosti,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec.

Nový „velín“ bude podle něj představovat velká místnost s počítačem a několika monitory, které budou zobrazovat on-line situaci na světelných křižovatkách.

„V případě, že se někde začnou tvořit kolony, ústředna provoz semaforů upraví – ve směru, ve kterém bude přetlak, dočasně prodlouží zelenou,“ popsal Jakubec.

Doplnil, že dispečink bude křižovatky řídit uceleně, respektive v přímé souvislosti se situací na celém území města.

„Na ústřednu totiž budou napojeny všechny olomoucké světelné křižovatky. Při řízení provozu ale systém nebude zohledňovat jen potřeby řidičů, ale také chodců,“ upřesnil náměstek.

Od nového dispečinku si vedení města slibuje zvýšení plynulosti dopravy, ale také příznivý dopad na životní prostředí. A to v podobě snížení výfukových zplodin, které produkují ve zvýšené míře auta popojíždějící v kolonách.

Velení nad křižovatkami by dopravní ústředna měla převzít do konce roku. Její vybudování si vyžádá podle odhadů magistrátu více než 30 milionů korun.

Městskou kasu však projekt přijde výrazně levněji, podstatnou část nákladů totiž uhradí dotace z tzv. Integrovaných teritoriálních investic, ve kterých jsou vyčleněné evropské peníze pro Olomouckou aglomeraci.

Problémy na Chválkovické ústředna vyřešit nemůže, říká expert

Podle dopravního experta a koordinátora organizace BESIP pro Olomoucký kraj Miroslava Charouze nový „velín“ může mnohým ulicím s kolonami aut pomoci, ovšem za určitých předpokladů.

„Podmínkou je, že ústředna bude vybavená opravdu sofistikovaným systémem, který bude schopný uřídit celé město tak, aby řešení jednoho problému nevyvolalo potíže jinde. Pokud by měl provoz řídit člověk, troufnu si říct, že by to nefungovalo. Nebylo by to v jeho silách,“ podotkl Charouz.

Současně upozornil, že některým lokalitám nepomůže ani „padesát semaforů a sebelepší dopravní ústředna“. Platí to podle něj zejména pro Chválkovickou ulici na příjezdu a výjezdu směrem na Šternberk. „Problémy Chválkovic vyřeší jedině obchvat,“ míní dopravní expert.

Nový „velín“ nepovažuje za všelék ani Jakubec, podle něhož obecně naše města nejsou na tak velký nápor aut stavěna.

„A stále ještě nejsme na vrcholu, co se týče množství aut. I když děláme všechny možné kroky a snažíme se situaci zlepšit, tak dobíháme problém, který nám však stále odbíhá,“ řekl už dříve náměstek.

Připomněl, že olomouckou dopravní situaci navíc v nejbližších letech výrazně zkomplikují dlouho plánovaná protipovodňová opatření v centru města, při kterých motoristé nebudou moci využívat mosty v Komenského ulici a na Masarykově třídě.