Ministerstvo zamítlo odvolání Dětí Země kvůli dostavbě D1 u Přerova

O rozhodnutí ministerstva životního prostředí informoval přerovský magistrát. Podle resortu je udělení výjimek v pořádku, protože je krajský úřad podmínil splněním celkem jednadvaceti podmínek, a také podle něj v tomto případě převažuje veřejný zájem.

„Měli jsme vážnou obavu, aby Děti Země svým odvoláním na několik let nezbrzdily začátek výstavby dálnice. Po dokončení úseku D1 z Lipníku do Přerova by se naše město stalo doslova dopravním špuntem, lidé by byli ještě více sužováni výfukovými zplodinami, hlukem a prachem,“ komentoval verdikt náměstek primátora Petr Měřínský.

„Už teď Přerované trpí, protože město je dopravně přetížené. Proto už opravdu počítáme dny do začátku stavby úseku, který Přerovu v mnoha ohledech pomůže,“ dodal.

Stanovisko Dětí Země redakce iDNES.cz zjišťuje, předseda Miroslav Patrik dopoledne nezvedal telefon.

ŘSD: Pokud dojde na soudy, může se dostavba zpozdit i o roky

Podle Davida Fialy, ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic, který má dostavbu D1 na starosti, zamítnutí odvolání ještě nemusí znamenat, že zpoždění stavebních prací už nehrozí.

„Teď je teprve ten okamžik, kdy se ukáže, jak k tomu Děti Země přistoupí. Zda se spokojí s tím, že to posoudila nezávislá autorita, která je k tomu zřízená, anebo to budou žalovat. Na soud se ale obracejí pravidelně, takže by mě překvapilo, kdyby k němu nešli,“ uvedl.

„Zatím jsme ztratili zhruba devět měsíců, v případě soudů se bavíme o zdržení i v řádu let. Navíc výjimka z druhové ochrany je jen jedním z dílčích podkladů pro územní rozhodnutí. Děti Země se ještě v rámci samotného řízení mohou odvolávat proti němu, pak i proti stavebnímu povolení a dále proti všem podkladům pro tato řízení. Celé to tak opravdu může trvat ještě roky,“ dodal.

Stavební práce podle ekologů naruší biotop šestadvaceti druhů živočichů - mezi nimi například křečka polního, skokana štíhlého, žluvy hajní, bobra evropského nebo rákosníka velkého, volavky bílé a netopýrů. Kritizovali mimo jiné, že v dokumentaci ke stavbě není přesně vytipováno, na jaké plochy se mají živočichové přestěhovat, jakmile na ně dělníci narazí.

Kromě toho kritizovali také to, že nebyla zvažovaná jiná trasa posledního úseku D1. Poukazují na to, že zvolené řešení sice odvede intenzivní hlučnou dopravu z Přerova, ale přivede ji do městské části Dluhonice, kterou dálnice částečně protne (podrobnosti zde).

Primátor: Zdraví Přerovanů si cením víc než zdraví křečků

Námitky ekologů nesli představitelé města i řada obyvatel nelibě, primátor Vladimír Puchalský kvůli tomu dokonce nechal v ulicích města vylepit plakáty s telefonním číslem na Miroslava Patrika a s doporučením obyvatelům, aby mu volali a diskutovali s ním o hodnotě zdraví lidí v porovnání s životy zvířat (psali jsme zde).

„Děti Země mě mohou mít za necitu, ale v mém žebříčku hodnot je zdraví každého Přerovana ceněno víc než zdraví křečka polního. Byť proti křečkům nic nemám,“ prohlásil Puchalský.

Miroslav Patrik vylepení plakátů označil za propagaci odvahy ekologů čelit nátlaku politiků, kteří nesnesou základní principy právního demokratického státu. Současně akci nazval „bizarním retrem“.

„Za veřejné prostředky se tu šíří údaje, které jsou uvedené zdarma na naší internetové stránce, a existují modernější metody komunikace než plakátování. Pan primátor si asi velmi oblíbil období před rokem 1990, kdy státní moc podobným způsobem ostrakizovala nezávislé občanské iniciativy, například v lednu 1977 chartisty,“ napsal šéf Dětí Země (více čtěte zde).

Podle náměstka primátora Měřínského má ale magistrát na akci pozitivní ohlasy.

„Lidé prakticky z celé České republiky nám v naší aktivitě fandili a přáli nám, aby ministerstvo odvolání Dětí Země zamítlo. A také jsme zachytili mnoho reakcí Přerovanů, kteří nám hlásili, že Miroslav Patrik jim telefon nebere a o komunikaci nemá zájem,“ uvedl.