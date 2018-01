Řidič nezvládl jízdu a zboural boží muka, pak nadýchal téměř tři promile

Šestapadesátiletý řidič naboural v místní části Drahanovic v sobotu dopoledne, když jel směrem na Kníničky.

„Při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem. Najel do středu silnice na vyvýšený ostrůvek, kde narazil do dopravní značky, posléze do dvou líp a pak jeho jízdu ukončila boží muka,“ shrnula policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Přivolaní policisté následně zjistili, že muž sedl za volant silně opilý. Přístroj mu při dechové zkoušce napoprvé naměřil 2,73 promile alkoholu, napodruhé 2,79.

Zraněného řidiče následně záchranka převezla k ošetření do olomoucké fakultní nemocnice, kde absolvoval také odběr krve k přesnému rozboru.

Škoda na poničeném autě, stromech a božích mukách je celkově předběžně vyčíslena na 343 tisíc korun.

„Okolnosti nehody policisté nadále vyšetřují, případ vedou jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí zákaz řízení, pokuta a případně také až tři roky vězení,“ doplnila Zajícová.

V regionu nejde v posledních letech o jedinou podobnou nehodu. Boží muka padla za oběť i v říjnu 2016 na křižovatce cest vedoucích do Štarnova a Bohuňovic, dva roky předtím pak dokonce mezi obcemi Žerotín a Hnojice trosky sakrální památky uvěznily řidiče ve voze a museli ho vyprostit hasiči.