Na trati závodu do vrchu Ecce Homo zemřel při nehodě řidič veteránu

12:37 , aktualizováno 12:37

Na trati závodu automobilů do vrchu Ecce Homo u Lipiny na Olomoucku se ráno stala tragická nehoda. Řidič veteránu zemřel poté, co v zatáčce přejel do protisměru a střetl se s osobním autem. Podle pořadatelů nebyl členem žádného soutěžního týmu.