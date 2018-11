Vyhozený obránce ovlivňoval fotbalové zápasy na Kypru jako falešný sudí

Ne však hraním, ale jako falešný rozhodčí v přátelských zápasech na Kypru, který pomůže ovlivňovat utkání kvůli sázkám. Jeho působení detailně popsali a doložili fotografiemi i videozáznamy investigativní novináři Costin Stucan a Michael Bird.

Podle nich je Grigorovs napojený na čínského FIFA agenta užívajícího jméno Eric Mao, od něhož vedou nitky ke skandálům s ovlivňováním zápasů kvůli sázkám v několika zemích Evropy včetně Česka.

Příběh nazvaný Kyperský podvod zveřejnil před několika dny server The Black Sea a je v něm více pozoruhodných českých stop.

Metody sedmičlenného gangu převážně rumunských hráčů popsal jeden z nich, Alin Stoica. Třicetiletý stoper odehrál v létě 2015 pár zápasů za Vítkovice, ale neprosadil se a na podzim si hledal nový klub.

Ozval se mu řecký agent a přítel Gavriil Papanastasatos, jestli může jeho číslo dát člověku, který by o něj měl zájem. Když souhlasil, kontaktoval ho muž, jenž se představil jako Igor a požádal ho, jestli by za odměnu 500 eur dokázal sehnat rumunské rozhodčí, kteří by si chtěli vydělat pískáním přátelských zápasů na Kypru.

„Říkal jsem, že nejsem rozhodčí, ale odpověděl, že to nevadí“

Společně s nimi pak na středomořský ostrov přijel vyzvednout si své peníze. Na místě se ukázalo, že oním Igorem je ve skutečnosti Kirils Grigorovs, tehdy čtyřiadvacetiletý Lotyš.

Stoicovi dal slíbené peníze a nabídl mu, že si může vydělat další, když bude sám dělat rozhodčího.

„Říkal jsem mu, že nejsem rozhodčí, ale odpověděl mi, že to nevadí. A vysvětlil mi, že zkrátka v některých zápasech nechám praporek dole, když bude ofsajd, a naopak v jiných ho zvednu, i když nebude,“ uvedl Stoica reportérům The Black Sea.

Podle jejich zjištění nakonec Stoica soudcoval minimálně čtrnáct zápasů. To však je jen malá část těch, které gang na Kypru během let 2016 až 2018 řídil.

European Investigative Collaborations (EIC) uvedla, že společnost Androsport, jež je podle autorů silně podezřelá z napojení na Erica Mao, zorganizovala minimálně 32 duelů, v nichž gang falešných rozhodčích využívala - nepochybně za účelem sázení.

Teplice a Karviná

Povětšinou se jednalo o zápasy ruských týmů, ve dvou z nich však figurovaly i Teplice a Karviná. Samotná účast v potenciálně ovlivněných zápasech však české týmy z ničeho neusvědčuje.

V případě Teplic se zřejmě jednalo o souboj s Wislou Plock (1:0) hraný 30. ledna 2017, jejž řídil jako hlavní sudí Alex Tunaru.

Slezský tým vyrazil na Kypr na konci letošního ledna k původně třem plánovaným zápasům. Už před odjezdem se fotbalovým prostředím nesla zpráva, že náklady na pobyt má zčásti zaplatit čínský zájemce o majetkový vstup do klubu.

Po úvodní bezbrankové remíze s FK Bělehrad nastoupila Karviná 30. ledna proti Slasku Wroclaw a prohrála 1:2, když Poláci v 76. minutě zvyšovali na 2:0 z penalty a v závěru snížil Tomáš Wágner.

Fotogalerie z utkání na stránkách Slasku začíná snímkem trojice rozhodčích, mezi nimiž ční 185 centimetrů vysoká postava Kirilse Grigorovse a podobou se shoduje i se snímkem trojice falešných sudích z dalšího přípravného utkání mezi Ruchem Chorzow a běloruským Gomelem, který jako jeden z důkazů předložili autoři reportáže v The Black Sea.

Třetí zápas, v němž se měla Karviná utkat s Nitrou, byl na poslední chvíli zrušen. Podle zjištění investigativních novinářů se čínský agent a fotbalový podnikatel Eric Mao i se svou pravou rukou Brucem Ji v té době zajímali o majetkový vstup do obou těchto klubů.

Bylo to jen půl roku poté, co oba Číňané vstoupili do FK Mohelnice. Společnost Anping Sports Agency, již založil Eric Mao a která byla v minulých letech vyšetřována v Rumunsku, Irsku či Portugalsku ze skandálů s ovlivněnými výsledky, měla Mohelnici jen jako první krok.

Během podzimu 2017 a jara zkoumala možnosti vstupu i do dalších klubů v Česku a na Slovensku. Po podezřelých okolnostech jejího působení v Mohelnici, jež detailně popsala MF DNES, však ze střední Evropy, alespoň na nějaký čas, zmizela.