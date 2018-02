Pomník vůdce námořnické vzpoury ukrýval šedesát let nečekaný vzkaz

Na slavnost se chystají i zástupci černohorského Kotoru - místa Raschovy opravy - město proto nechalo opravit parčík s bustou slavného Přerovana.

Když se dělníci snažili připevnit na sokl pod bustou informační tabulku, narazili na duté místo, které ukrývalo měděnou krabičku.

Její obsah už zkoumali i historici, věci do ní uložené jsou ale téměř nerozpoznatelné. Jisté je, že v ní ležel novinový výstřižek s fotografií pomníku popraveným námořníkům a další tiskoviny, které se však rozpadly.

„Přesto je to zajímavý odkaz našich předků. Nikde jsem se nikdy nedočetl, že by byla krabička do pomníku uložena, takže jsem byl nálezem opravdu překvapený. Když jsem připravoval knihu o Františku Raschovi, prostudoval jsem řadu materiálů i o samotném pomníku – a nikde jsem nezaregistroval, že by měli v úmyslu uložit do soklu zprávu,“ řekl ředitel přerovského archivu Jiří Lapáček.

Město do skrýše vloží novou schránku s novými zprávami

Schránka poputuje do Muzea Komenského, kde se z ní stane muzejní exponát. Současné vedení radnice do odtajněné skrýše umístí novou krabičku.

„Vložíme do ní aktuální zprávu, která bude obsahovat jak informaci o nálezu schránky, tak i o tom, že si 11. února roku 2018 Přerované připomněli sté výročí popravy svého slavného rodáka,“ prozradil přerovský primátor Vladimír Puchalský.

Pomník, který měděnou krabičku ukrýval, je dílem sochaře Vladimíra Navrátila. Uprostřed náměstí Fr. Rasche stojí od 22. února 1958. Tajemná schránka tedy pravděpodobně ležela v soklu celých šedesát let.

Pietní akt na připomínku stoletého výročí od popravy Františka Rasche začíná tuto neděli v deset hodin. Vzpomínková akce bude pak v 15 hodin pokračovat i na zámku, kde se uskuteční koncert skupiny Vocantes a křest knihy nazvané František Rasch a vzpoura v boce Kotorské, jejímž autorem je Jiří Lapáček.