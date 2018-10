Do jesenického Hardu by se po mohla vrátit výroba i bývalí zaměstnanci

5:47 , aktualizováno 5:47

Po dlouhých jednáních se zástupci vítkovického holdingu podnikatele Jana Světlíka dohodli s rakouskou firmou Assmont o pronájmu areálu Hard v Jeseníku. Po roce by se tu tak opět mohlo začít pracovat, někteří bývalí zaměstnanci by se mohli vrátit do práce.