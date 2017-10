Jesenická firma Hard rozdala 130 výpovědí, přesto stále věří v záchranu

„Hard Jeseník nyní dokončuje poslední zakázku, která bude hotova do konce týdne. Nové zakázky už nenabíhají,“ sdělil insolvenční správce podniku Vítkovice Power Engineering David Vandrovec.

Závod vyrábějící ocelové konstrukce se zatím nepodařilo prodat. Přesto insolvenční správce věří, že vyhlídky na nalezení kupce nejsou špatné a nakonec se to přece jen podaří.

„V tuto chvíli jsou dva vážní zájemci, jedna česká a jedna rakouská firma. Do konce října bychom měli mít jasno, jestli závod někdo koupí,“ nastínil Vandrovec. Všem zaměstnancům Hardu už běží výpovědní lhůta, která vyprší koncem listopadu. Insolvenční správce však věří v jiný scénář.

„Pokud se najde firma, která bude pokračovat ve výrobě, vezmeme výpovědi zpět. Problém bude s těmi, kteří si už našli nebo najdou jinou práci, ti se zřejmě nebudou chtít vracet,“ uvědomuje si Vandrovec.

Pokud se naopak kupec nenajde, nečeká úřad práce, že by bývalí zaměstnanci Hardu dlouho zůstali v evidenci nezaměstnaných.

„Jsou to všechno vysoce kvalifikovaní lidé, kteří si okamžitě najdou práci v jiných strojírenských podnicích. Pořád ale věřím, že se přece jen podaří Hard zachovat,“ říká šéf jesenické pobočky úřadu práce Martin Viterna.

Ohrožení firmy působí problémy i místní odborné škole

Potíže firmy poznamenaly i nedalekou střední odbornou školu a učiliště stavební a strojní. Zdejší učni strojírenských oborů totiž do Hardu pravidelně mířili na praxi.

„Ročně to bylo osm žáků,“ sdělil vedoucí odborného výcviku školy Karel Kubala s tím, že se problém podařilo operativně vyřešit a pro tento rok jim škola našla na praxi jiná místa. Větší problém je zásah do ekonomiky školy, která zřejmě přijde o část příjmů do svého rozpočtu.

„Hard byl spolupracující firmou i v tom, že my provozujeme svářečskou školu, takže jsme pro ně zajišťovali rekvalifikace. Konec Hardu by znamenal významný úbytek rekvalifikací. Je tam tedy i ekonomický dopad,“ vysvětlil Kubala.

Závod vyrábějící kovové konstrukce hal byl původně součástí ohromného kolosu Rudných dolů Jeseník. Ten měl závody nejen na Jesenicku, ale také na Šumpersku, a dokonce i ve východních Čechách a na Kutnohorsku. Závod na výrobu ocelových konstrukcí Hard Jeseník pak vznikl v roce 1967.

Po rozpadu Rudných dolů Jeseník se Hard stal součástí vítkovické společnosti. V současnosti má 132 zaměstnanců, roční kapacita je přibližně 12 tisíc tun vyrobených ocelových konstrukcí.