Místo oživení továrny Hard rozjel majitel nový byznys, vymáhá sporné dluhy

Když Moravia Industry (MI) loni na podzim kupovala od insolvenčního správce výrobu hal v jesenickém závodu Hard, zdálo se, že má vážný zájem produkci udržet.

„Cílem je jednoznačně zachovat výrobu montovaných hal v Jeseníku,“ deklaroval ještě v listopadu tehdejší majitel MI Stanislav Lepka.

Velmi brzy však následovaly události, které dnes každá stana interpretuje po svém. Zatímco zástupci MI tvrdí, že jim podnikatelské plány překazila rebelie zaměstnanců a původního majitele závodu Vítkovice Holding, bývalí zaměstnanci jsou naopak přesvědčení, že společnost s kontroverzními podnikateli v zádech vstoupila do Hardu s úmyslem ve výrobě nepokračovat.

„Jednání MI od počátku směřovalo k uzavření závodu. Společnost byla založena se základním kapitálem několika málo liber a se sídlem v londýnské garáži teprve několik dnů před nákupem Hardu,“ je po roce přesvědčený dnes již bývalý zaměstnanec Hardu Jan Gerža.

„Navíc byla firma zastoupena osobami, které očividně neměly s výrobou ocelových konstrukcí žádné zkušenosti a nebyly ochotny dobrovolně sdělovat svá jména. Není normální koupit výrobní závod se 130 zaměstnanci, aniž by měl investor představu o výrobní náplni, o jeho chodu, aniž by měl předem nasmlouvané zakázky a podobně,“ dodává.

Firma slibovala převzít výrobu Hardu, teď sama čelí insolvenci

Zaměstnanci také od počátku upozorňovali na přítomnost kontroverzní podnikatelské dvojice – bratrů Víta a Martina Zaorálkových – v areálu Hard. Oba byli v minulosti odsouzení za vytunelování mnoha firem.

Právě Martin Zaorálek přitom podle výpovědí pracovníků obcházel po Hardu, prohlížel a měřil stroje. Od května pak MI coby vlastník Hardu patří – již oficiálně – holdingu C. M. B. Investment, jejž ovládá právě Vít Zaorálek.

Každopádně vzájemné spory mezi zaměstnanci, vítkovickým holdingem Jana Světlíka a MI dnes řeší různé soudy. Aktivitami MI se zase zabývá hospodářská kriminálka a státní zastupitelství v Jeseníku. Část bývalých zaměstnanců spolu s Vítkovicemi navíc podala před časem na MI insolvenční návrh.

Po urgencích ze strany věřitelů na něj MI v půlce října zareagovala v obsáhlém vyjádření.

MF DNES dokument prostudovala. Mimo argumentace proti podanému návrhu v něm ředitel MI Michal Lieb uvádí dosud nezveřejněnou informaci, že již v prosinci loňského roku si MI našla místo podnikání v Jeseníku nové a daleko větší investice.

„V rámci hledání nových obchodních příležitostí dlužník (MI) provedl v prosinci 2017 několik investic se zaměřením na slovenský trh, přičemž tyto investice svým objemem vysoce převýšily objem investice a činnosti v rámci obchodního případu závodu Hard,“ píše Lieb ve vyjádření insolvenčnímu soudu.

Ze sítě firem se ztratilo 1,3 miliardy korun nesplacených půjček

O jaké „příležitosti“ konkrétně jde? MI získala pohledávky za podnikatelem Peterem Leškovským ze slovenského Prešova, a to v hodnotě 25,3 milionu. V této souvislosti MI uvádí, že nyní poskytuje třetím subjektům poradenské služby v rámci vymáhání pohledávek za Leškovským a za jím přímo či nepřímo ovládanými právnickými osobami nacházejícími se na Slovensku.

Ze zjištění MF DNES vyplývá, že investice MI do pohledávek za prešovským podnikatelem se ovšem nejeví jako úplně bezproblémová. O jejich existenci a výši se totiž na Slovensku vedou soudní spory. Leškovský pohledávky popírá a jako fyzická osoba nevlastní téměř žádný majetek. Navíc údajné dluhy vůči MI nejsou jeho jediné.

Při jejich vymáhání je nejviditelnější inkasní agentura Bazcom z Prahy, v jejímž portfoliu se nachází několik pohledávek původem ze zkrachovalé kampeličky Metropolitní spořitelní družstvo (MSD). V rozvětvené síti desítek společností napojených na Leškovského podnikatelskou skupinu se totiž záhadně ztratilo asi 1,3 miliardy českých korun z titulu nesplacených půjček.

Jediný bonitní podnik z rozpadajícího se impéria slovenského podnikatele představuje farmaceutická společnost Medicproduct Lipany, ve které kontroverzní byznysmen kontroluje dvě třetiny akcií. Oficiálně přitom jako její akcionář vystupuje právě společnost Bazcom.

Leškovského byznysové aktivity již delší dobu intenzivně vyšetřují jak čeští, tak i slovenští policisté, a to nejen v souvislosti s vytunelovanou kampeličkou.

Jde o běžnou související aktivitu, říká ředitel Moravia Industry

Jak se MI, která podle svých tvrzení původně chtěla vyrábět haly v Jeseníku, dostala k vymáhání pohledávek po podnikateli spojeném se zmizením miliardy korun z největší české kampeličky?

MF DNES se z důvěryhodných zdrojů podařilo zjistit, že se před časem objevil ve slovenském Prešově Vít Zaorálek a jednal o získání podílů ve zmiňované farmaceutické firmě spojené s Leškovským – ovšem bez úspěchu.

Zaorálek i současný ředitel MI vlastněné jeho holdingem Lieb přitom mají k případu kampeličky MSD blízko. Zaorálek ovládl krátce po jejím pádu řadu firem, které MSD úvěrovalo, a Lieb prostřednictvím své firmy na tyto společnosti podal návrh na insolvenci.

Minimálně navenek překvapivý zájem MI o byznys s pohledávkami ředitel společnosti Lieb označuje za přirozený.

„Nerozumím, na základě jakých skutečností činíte závěr o jakémsi obratu v podnikatelském záměru, když obsah aktivit MI ani jejich trvání vám zjevně nejsou známy,“ reagoval na otázky.

„MI se po začlenění do koncernu C. M. B. Investment obecně zajímá o investice do takzvaných distressed assets (znevýhodněných aktiv – pozn. red.) především v oblastech průmyslu a komerčních nemovitostí. Skupování pohledávek za majiteli takovýchto aktiv je běžnou související aktivitou,“ uvedl Lieb s tím, že kvůli soudním sporům nemůže detaily blíže komentovat.