Hasiči s motorovými pilami soutěžili, kdo bude rychlejší a přesnější

Dvě desítky hasičů mezi sebou soupeřily ve čtyřech disciplínách, které prověřily, jak šikovní jsou v práci s motorovou pilou a jak rychle ji dokáží obsluhovat. Jedním z úkolů byla výměna řetězu.

„Soutěžící musí po uvolnění pojistných matic sundat řetěz, otočit lištu a na tu nasadit řetěz i matice. Poté ještě musí zkontrolovat napnutí řetězu,“ popsala mluvčí krajského hasičského sboru Vladimíra Hacsiková.

Další dvě kategorie prověřovaly um hasičů při přesném řezu, kde museli odříznout z kmene kotouč dřeva, aniž by poškodili podkladovou desku, a při kombinovaném řezu.

„Při něm soutěžící vede řez odspodu a zakončí ho v polovině kmene. Poté pokračuje řezem shora, dokud kotouč nespadne na zem. Následuje odříznutí druhého kotouče v obráceném pořadí,“ popsala Hacsiková.

V poslední disciplíně čekalo na hasiče co nejrychlejší odvětvení kmene, aniž by zůstal suk vyšší než pět milimetrů a zároveň se pila nesměla do kmene zaříznout hlouběji než půl centimetru.

Prvním držitelem titulu Hanácké pilař se stal nakonec Jaromír Spurný ze stanice v Šumperku, speciální cenu nazvanou „Nejrychlejší haluzák“ za nejrychlejší odvětvení kmene získal Jaroslav Žitný z olomoucké stanice, kde se soutěž konala.