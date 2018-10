Helfštýn v zajetí lešení. Končí opravy statiky, bez nich hrozilo zřícení

„Minulý týden se na korunách hradeb objevil železobetonový věnec. Byl to předposlední krok k dokončení statické záchrany paláce. Už nám zbývají jen tři místnosti ve východní části. Tím bude statika hotová,“ uvedl kastelán hradu Jan Lauro.

Kromě železobetonového věnce přibyly v paláci stovky metrů mikropilotáže po obvodech nádvoří.

„Svislé konstrukce stahují ocelová táhla a nerezové pruty, které se vsunují do jednotlivých trhlin a prasklin. Všechny tyto operace jsou už teď ukryté pod novou povrchovou úpravou, omítkami a spárami,“ popsal Lauro. Statika byla největší slabinou hradního paláce, bez oprav by památce hrozilo zřícení.

Na leteckých snímcích, ale i na stavbě samotné poutá pozornost důmyslný systém lešení. „Dělníci se po něm pohybují ve všech úrovních – od podlahy až ke stropu. Pro zajímavost – je tady asi dvanáct kilometrů lešeňových trubek,“ podotkl kastelán.

Součástí statického věnce paláce jsou už nyní ocelové patky, na něž se bude příští rok montovat střecha. „Ta bude reversibilní, kdykoliv se bude dát jednoduchou operací odstranit. Střecha ale přijde až na konec,“ upozornil kastelán.

Přes zimu bude hrad veřejnosti nepřístupný. „Ale nikoliv stavbě,“ poznamenal Lauro. „Dělníci tady pracují šest až sedm dní v týdnu. I v zimě, pokud bude aspoň trochu přívětivá, je v čem pokračovat.“

Zchátralý palác na hradě Helfštýně zastřeší sklo. Na čtvrtém hradním nádvoří se tak návštěvníkům otevře nová prohlídková trasa.

Náklady přesáhnou padesát milionů korun. Torzo šlechtického sídla se tak po dvaceti letech od prvních úvah dočká střechy, která ovšem příliš nezmění vizuální podobu paláce.

„Nechceme doplňovat, přikrášlovat nebo zakrývat tam, kde to není nutné,“ vysvětlil již dříve autor architektonického návrhu Miroslav Pospíšil z olomouckého studia Atelier-r.

Do konce října je hrad přístupný veřejnosti v omezeném čase od čtvrtka do neděle od 9 do 17 hodin. V listopadu to pak bude jen o sobotách a nedělích od 9 do 16 hodin.