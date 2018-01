Developer je blíž stavbě čtvrti, jež ovlivní trasy vrtulníků záchranky

Firma Vila Park Tabulový vrch patřící koncernu Gemo se chce pustit do výstavby nové rezidenční čtvrti u heliportu už v prvních měsících tohoto roku. O tom, že developer usilovně pokračuje v přípravách projektu, dále také svědčí i nedávné oznámení o zahájení prodeje bytů v chystané čtvrti.

Koncern vlivného podnikatele Jaromíra Uhýrka bude ty nejlevnější prodávat za 2,6 milionu korun za necelých 44 metrů čtverečních, nejdražší přijdou na 6,8 milionu u bytu s výměrou zhruba 113 metrů.

„První etapa (projektu) ze čtyř plánovaných bude dokončena v polovině roku 2019,“ stojí v tiskové zprávě s tím, že v první fázi investor počítá se stavbou devíti viladomů s celkem 76 jedno- až čtyřpokojovými byty. Obývat by je mělo zhruba 155 lidí. Své vozy budou moci parkovat zejména v suterénech budov, děti pak vodit do soukromé školky, kterou chce developer v areálu postavit.

„Celkem (po dokončení dalších etap projektu) v lokalitě vznikne 336 bytových jednotek,“ uvádí Gemo ve zprávě.

Územní rozhodnutí, které již investorská firma dostala, se týká první etapy projektu.

„Stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, pro které by žádost zamítl,“ stojí v dokumentu stavebního úřadu.

Hluk ze záchranářských vrtulníků úředně hlukem není

Problém tedy nevidí ani v tom, že vedle stavebních parcel přistává a startuje vrtulník záchranářů. Své stanovisko stavební úřad opírá mimo jiné o vyjádření krajské hygienické stanice.

„Podle něj není zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života považován za hluk. Stavba se tedy neumisťuje do území zatíženého hlukem, žadatel proto nemusel doložit měření hluku a návrh opatření k ochraně před ním,“ uvedli úředníci v rozhodnutí.

Piloty záchranářského vrtulníku přesto s největší pravděpodobností čekají změny. Hejtmanství jakožto zřizovatel krajské záchranné služby totiž už před několika měsíci Gemu přislíbilo, že se pokusí změnit letecké koridory tak, aby záchranářský vrtulník nenalétal k heliportu přímo nad novou zástavbou. Podle leteckých odborníků trasu změnit lze.

„Do této chvíle nenastal ohledně plánované úpravy letových rovin žádný problém. Finální odpověď ale dá až úspěšně ukončené stavební řízení,“ upřesnil náměstek hejtmana Dalibor Horák.

Záložním plánem je přesun vrtulníků na letiště v Neředíně

Dohodou s Gemem kraj zažehnal hrozbu stěhování heliportu. Ta se poprvé objevila na scéně v polovině loňského roku, kdy Uhýrkův holding, jemuž patří klíčový pozemek pod „vrtulníkovou“ základnou, záchranářům vypověděl nájemní smlouvu k němu a novou s nimi uzavřel jen do konce prosince 2016.

Hejtmanství se tehdy podařilo nájem prodloužit – do poloviny loňského roku – jen asi dva týdny před vypršením termínu. Dohodu o dalším pronájmu, tentokrát do půlky roku 2018, kraj s Gemem podepsal začátkem června.

V případě, že by se tak nestalo a letecká záchranka by se musela přestěhovat, patrně by zamířila na neředínské letiště. Alternativu, zda by to bylo možné, si už dříve kraj ověřoval na radnici.

„V případě nutnosti by bylo za určitých podmínek možné heliport umístit na letiště,“ řekl už dříve primátor Antonín Staněk.

Kořeny celé kauzy přitom sahají až do 90. let. „Ten problém vznikl v roce 1996, kdy už heliport stál. Jeden z pozemků byl předmětem restituce a nový majitel ho odmítl záchranné službě prodat. Bohužel ho v roce 2005 prodal Technologickému parku (firma patřící do holdingu Gemo, pozn. red.),“ popsal již dříve někdejší náměstek hejtmana Michael Fischer.