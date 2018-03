KOMENTÁŘ: Čas pro šokující olomouckou odplatu

Plzeňský útočník David Stach dodrží rituály a před čtvrtečním prvním čtvrtfinále extraligy proti Hanákům na rozbruslení vyjede na led na stejné místo, ve stejném pořadí. A výstroj si začne oblékat z levé strany. Bude dělat všechno to, co fungovalo v základní části, kterou Plzeň vyhrála. Nepodcení detail.

Tím spíš, když se experti napříč republikou shodují: Plzeň vyřadí Olomouc bez potíží. „Play off je něco jiného, základní část je už zapomenutá. Stačí jeden nepovedený zápas a soupeř je na koni, hraje s čistou hlavou. My čekáme hodně těžkou sérii,“ oponuje Stach.

Souhlasím. Venerův pracovitý výběr bude zlobit, byť hlavně ofenzivní kvalita je jednoznačně na straně Plzně. Ať už bude hrát hvězdný Gulaš, či nikoli. „Je pro nás moc důležité, zda Milan nastoupí, ale musíme se umět vypořádat i s tím, když na ledě nebude,“ tvrdí Stach.

„K panu Venerovi mám obrovský respekt, nesmíme nic podcenit. Jakmile Olomouc ucítí šanci, zakousne se do ní. My se musíme držet naší hry, být trpěliví, nepanikařit,“ nabádá jeden z plzeňských koučů Ladislav Čihák.

Olomoucký soudržný tým je delší čas spolu a kdo ví, jak to bude po sezoně. Zda skromný klub udrží opory – slovenskou zeď Konráda, sveřepého centra Knotka nebo nedoceněného útočníka Hermana.

Jak říká Konrád: kohouti chtějí vytěžit maximum. A on bude jejich trumfem. Podle mě je nejlepším brankářem extraligy a být Spartou, dávno mu nabídnu smlouvu.

Nedivil bych se, kdyby poté, co na olympiádě vychytal Dacjuka s Kovalčukem, zamířil do KHL.

I proto Stach varuje: „Konrád je výborný gólman, jeden z nejlepších v extralize. Je to mančaft postavený na precizní defenzivě a skvělém brankáři. Bude to o prvním gólu. My se musíme snažit být většinu zápasu ve vedení. Když mají náskok, jsou strašně nepříjemní, zatáhnou se a přes ten val je těžké se dostat.“ Čihák doplní, že Mora není jen Konrád: „Knotek je jejich klíčový útočník, jsou tam Eberle, Laš... A nemůžete opomenout ani Irgla, hlavně v přesilovkách je extrémně nebezpečný.“

V základní části ovšem Plzeňští doma nastříleli kohoutům 16 gólů a neinkasovali. „Souhra náhod, u nich jsme zase dostali 0:5. Desítka se povede jednou za sezonu. V play off si to neumím představit. Budou to úplně jiné zápasy, rozhodovat budou jedna dvě chyby,“ odhaduje Stach. „Je tam znát rukopis trenéra Venery. Silná defenziva, rychlé protiútoky. Nesmíme dělat chyby na útočné modré, aby nám nelítali do přečíslení. Potřebujeme zápasy od začátku kontrolovat. A hodně bude záležet na tom, jak zvládneme hned první.“

Ocenil, jak si Mora poradila v předkole se Zlínem. „Že půjdou dál, jsem tipoval. Ale nečekal jsem, že dvakrát vyhrají ve Zlíně.“

Před dvěma roky Plzeň vyřadila Olomouc ve čtvrtfinále 4:1 na zápasy. „A to letos hraje mnohem líp,“ ví Venera. Nastal čas pro šokující odplatu? Už kvůli výhodnému kurzu to za riskantní sázku stojí.