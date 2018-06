Jágr se od přerovských fanoušků dočkal aplausu, jeho Kladno ale narazilo

Žena chlácholila svého malého synka, který jí seděl na klíně: „On se Jarda ještě rozjede a rázem to může být 2:4.“

Jaromír Jágr se ve třetí třetině opravdu rozjel. Hned v jejím úvodu trefil tyčku, v 56. minutě skvostnou přihrávkou do odkryté branky vyzval ke skórování Adama Kubíka, ale nestačilo to. Jeden z nejlepších hokejistů všech dob ve svém druhém zápase po návratu ze slovutné NHL musel kousat první porážku.

Prvoligový Přerov nadšeným výkonem před svým natřískaným stadionkem pro tři tisíce diváků porazil ve středu večer Jágrovo Kladno 2:1.

„Domácí hráli fakt výborně,“ uznala pětačtyřicetiletá legenda, když se při odchodu z ledu ochotně zastavila u hroznu reportérů. Obvykle jich bývá v Přerově kolem čtyř, teď si o akreditaci zažádalo 28 žurnalistů.

Pískot na soupeře se při nástupu Jágra proměnil v aplaus

I Přerov zasáhla „jágrmánie“, která začala na začátku minulého týdne poté, ukončil angažmá v Calgary. Před pěti dny v premiéře se blýskl třemi nahrávkami při výhře proti Benátkám v Liberci 7:2.

Stejně jako v sobotu i teď vyprodal stadion. Lidé se tísnili na schodišti, stáli na špičkách, aby bohatýrskou šedesát osmičku spatřili na vlastní oči, aby viděli kadeře typicky vyčnívající z jeho oblíbené skořápky, staršího typu helmy.

Do Přerova přijel Jágr po vlastní ose autem, jak je zvyklý. Nedrncal se po dálnici se spoluhráči v klubovém autobuse. Při předzápasovém rozbruslení strávil na ledě deset minut, znovu bokem od týmu si dribloval s pukem. Když Rytíři nastupovali na led, z ochozů zněl ohlušující pískot.

Ovšem jen do okamžiku, než na hřiště vstoupil jako poslední Jágr. Přerované druhému nejproduktivnějšímu hráči historie NHL, který dobyl olympiádu i Stanley Cupy, uznale aplaudovali. Respekt byl namístě. Ale pouze do prvního buly.

Domácí hráli agresivně, dobře prověřili i stav Jágrova bolavého kolena. Na střídačce si klasicky nechal masírovat nohy. A na začátku třetí třetiny poprvé od návratu mohl slavit gól, leč rozezvučel tyč. Stále tak platí, že naposledy se v barvách Rytířů střelecky prosadil při výluce zámořské ligy 27. prosince 2012 v Třinci, kde zmírnil porážku 1:4.

Nejlepším hráčům obou mužstev je dohromady 89 let

I tak byl vyhlášen nejlepším hráčem Kladna v zápase. Nejlepším Přerovanem zase Karel Plášek, jemuž je jen o rok méně. Dohromady mají nezmaři 89 let.

„Já sám se více méně neřeším. Snažím se nějakým způsobem pomoct a dostat se do co nejlepší formy. Bylo těžké se prosadit, hráli opravdu výborně a docela tvrdě do těla,“ pokračoval Jágr ve chvále soupeře, ač znovu vynikal. A především vydržel znovu celý zápas.

„Jágr byl náš nejlepší hráč. Navzdory tomu, že půldruhého měsíce nehrál. Pevně věřím, že až začne play-off, tak bude ve své formě,“ doplnil trenér Kladna Pavel Patera.

Utkání rozhodl útočník Jakub Šlahař přesně zakončeným nájezdem. „Krásný pocit. Pro nás všechny to byl zcela výjimečný den. Hráli jsme proti historické osobnosti hokeje,“ zářil Šlahař. Na památku si však puk neschoval.

Naopak jeden donesl brankáři Klimešovi. „Vždyť nedostal od Jágra gól.“

Chlapec na mámině klíně sice neviděl Jágra vítězně salutovat, ale to mu nevšední zážitek nijak nekazilo. Český hokejový Bůh dál dělá radost své fanouškovské rodině.