Kostelec na Hané oželí statisíce z hazardu a zakáže ho

Vyhláška, která výherní hrací automaty a hazardní hry na území Kostelce zakazuje, platí od ledna.

„Důvodem bylo to, že místní restauraci končí platnost licence a požádala město, že vybuduje hernu s 15 výherními automaty. Zastupitelé nesouhlasili, aby v Kostelci něco takového vzniklo a aby lidé padali do exekucí, dluhů nebo kriminality. Obávali jsme se také toho, že by se sem mohli sjíždět gambleři z okolí,“ prohlásil starosta Kostelce František Horák.

Je to správný krok a určitě to stojí za ty peníze, říká starosta

„Zastupitelé o vyhlášce hlasovali téměř jednohlasně. Každý zná někoho, kdo do toho spadl, přišel o firmu, dům nebo rodinu. Nechtěli jsme tady hazard a jsem moc rád, že se to podařilo,“ řekl starosta.

Kostelec měl z hazardu příjem zhruba milion korun ročně, z toho z automatů umístěných přímo ve městě to bylo něco mezi 300 až 400 tisíci korunami.

Pro obec s téměř třemi tisíci obyvateli a ročním rozpočtem okolo 50 milionů není podle starosty 400 tisíc tak moc. Horák současně tvrdí, že obyvatelé zákaz automatů vítají.

„Město sice o něco přijde, ale myslím si, že ta částka určitě nenapraví zničené životy. Je to správný krok a určitě to stojí za ty peníze,“ je přesvědčený starosta.

V kraji už stopku automatům vystavily Hranice či Olšovec

V Olomouckém kraji není Kostelec prvním městem, které hazard plošně zakázalo. V průběhu roku 2012 se k tomuto kroku odhodlal například také Olšovec na Hranicku, který má pouze něco přes čtyři stovky obyvatel.

K zákazu vedla místní zastupitele obava, že by se k nim mohl přesunout hazard z nedalekých Hranic, které automatům vytavily stopku už na začátku roku.

Na Prostějovsku je však Kostelec zatím výjimkou. Menší města jako Konice, Plumlov a Němčice nad Hanou zatím o zákazu hazardu neuvažují. Věří, že nová herna u nich nevznikne, proti tomu by se rovněž postavily, a předpokládají, že s přicházejícími většími restrikcemi hazard postupně vymizí sám.

Marně se snažila vykázat výherní automaty opozice v Prostějově. S návrhem na zákaz hazardních her na sklonku roku 2016 přišla iniciativa Občané proti hazardu. Příslušnou vyhlášku předložili zastupitelé za KDU-ČSL.

Proč to nemůže jít v Prostějově, diví se zastupitel

Městské zastupitelstvo úplný zákaz hazardu zamítlo. „O úplném uzavření provozoven s výherními automaty či sázkových kanceláří neuvažujeme. Od prvního ledna vše upravuje zákon, na který odkazuje naše městská vyhláška. Herny nesmí být příliš výstředně označeny a nesmí nikoho lákat ke hře prostřednictvím reklamních bonusů,“ zdůvodňovala to tehdy primátorka Prostějova Alena Rašková.

Podle odhadu iniciativy jsou v Prostějově zhruba tři stovky patologických hráčů, přičemž celková prohraná částka se pohybuje od 30 do 60 milionů korun ročně. V posledních letech z toho radnice měla od 44 do 48 milionů korun každý rok. Rozpočet města je kolem miliardy.

Lidoveckým zastupitelům se podařilo prosadit alespoň vznik pracovní skupiny, která se řešením hazardu v Prostějově zabývala a nedávno navrhla, aby hazard zmizel alespoň z centra města.

Také tento návrh však prostějovské zastupitelstvo odmítlo. Radnice argumentuje, že stačí úprava, která zajistí snížení počtu míst s hazardem z původních sedmdesáti na dvacítku.

„Když to jde v Kostelci, nevím, proč to nemůže jít v Prostějově,“ diví se opoziční prostějovský zastupitel a lidovec Petr Kousal.

„Závidím zastupitelům v Kostelci, že se k zákazu hazardu odhodlali. Bohužel zájem prostějovských zastupitelů není vidět, což mě samozřejmě velmi mrzí. Peníze, které z hazardu jsou, tady pořád ještě nesmrdí jako v Kostelci. Určitě o hazardu budeme ještě jednat, protože zastupitelstvo neřeklo, že komise má skončit. V průběhu roku se k tomu vrátíme a zhodnotíme aktuální situaci,“ dodal Kousal.