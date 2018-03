Stavitel soukromé střelnice u obce vykácel a zabral část cizí parcely

Úředníci nyní navíc budou zjišťovat, zda masivní terénní úpravy neporušují platné zákony,

Majitelé, kteří na pozemku více než deset let chovají včely, jsou v šoku. „Vůbec nám dopředu nedal vědět, když tady začal pracovat. Dostal se až kolem dvaceti metrů na naše. My jsme ho na to několikrát upozorňovali a nakonec valy posunul, ale stále to není v pořádku. Na nic se nás neptal a neměl ani tu slušnost se nám omluvit,“ popisuje současný stav vnučka jednoho z vlastníků pozemku Martina Paloncy.

Majitelé si před pár dny nechali udělat oficiální geodetické zaměření, které prokázalo, že terénní úpravy skutečně porušují jejich vlastnická práva a valy stále zasahují na jejich půdu.

„Najali jsme právníka a zjišťujeme škody“

„Nyní zjišťujeme škody, najali jsme právníka a zvažujeme další postup. Mrzí mě, že jsme dostali takového souseda, protože včely zde máme už řadu let,“ posteskla si Paloncy.

Terénní úpravy u Kobeřic zahájil policista Fiala začátkem letoška.

MF DNES se ho několik posledních dní snažila kontaktovat, aby zjistila jeho stanovisko. Otázky si vyžádal rovněž emailem, ale nakonec neodpověděl. „Teď nemám čas, spojíme se později,“ sdělil pouze.

Na posledním jednání zastupitelstva Hradčan-Kobeřic však Fiala prohlašoval, že vše je v souladu se zákonem. „Aktuálně se nejedná o výstavbu střelnice, ale pouze o terénní úpravy. Do budoucna mám vizi postavit tam malou klubovou střelnici pro pár lidí,“ tvrdil.

Místní proti střelnici bojují peticí

Proti Fialovým plánům se postavila většina místních lidí. Jejich petice upozorňuje na obrovský rozsah terénních úprav, které jsou podle kritiků nelegální a vedou k závěru, že se nebude jednat pouze o malou střelnici pro několik sportovních střelců.

Areál má navíc ležet jen pár set metrů od prvních domů, takže lidé se děsí hluku, protože už nyní trpí provozem kamenolomu.

„Pokud bude tato střelnice povolena v bezprostřední blízkosti obce, nepovede to jen k závažnému snížení kvality života a bydlení, ale také k významnému snížení hodnoty našich nemovitostí,“ stojí v petici.

Podle stavebního zákona terénní úpravy, které podstatně mění vzhled nebo odtokové poměry v lokalitě, vyžadují rozhodnutí o změně využití území. To není nutné, pokud jsou terénní úpravy do výšky 1,5 metru na ploše do 300 metrů.

U Kobeřic těžké stavební stroje zplundrovaly část lesa, na ploše mnohonásobně větší než 300 metrů přemístily tuny zeminy, navršily dlouhé čtyři až pět metrů vysoké valy a razantně proměnily charakter místa. Situaci bude řešit stavební úřad.

„Provedeme kontrolní prohlídku a budeme zjišťovat, zda zemní práce odpovídají definici pro terénní úpravy podle stavebního zákona,“ potvrdil vedoucí stavebního úřadu v Prostějově Jan Košťál.

Na celé věci má svůj díl odpovědnosti také starosta Hradčan-Kobeřic Karel Svoboda, kterému místní vyčítají, že nehájí zájmy obce a navíc Fialovi prodal pozemky, které před pár lety koupil od obce a nyní na nich velmi slušně vydělal. Starosta to odmítl.

„To nebyly pozemky určené k zástavbě, ale takový bordel, kde nikdo nepředpokládal, že tam někdo bude něco budovat,“ tvrdí nyní. Podle něho obecní zastupitelstvo střelnici zamítlo a usnesení stále platí.

Podívejte se na obří valy, které u vsi vyrostly pro místními nechtěnou střelnici: