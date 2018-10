Policie řeší, zda lídryně ANO v Javorníku radila lidem s volebními lístky

Jesenická policie potvrdila, že podnět k prošetření, zda během voleb nedošlo k neoprávněné manipulaci s volebními lístky – například tím, že by je za voliče vyplnil někdo jiný – či jiným nekalým předvolebním praktikám, obdržela.

„Vyšetřování stále probíhá, proto není možné k případu poskytnou více informací,“ řekla jesenická policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Političkou, které se podle informací několika na sobě nezávislých zdrojů MF DNES případ týká, je místostarostka Javorníku a jednička kandidátky ANO Sieglinde Mimrová. Ta na přímý dotaz pouze potvrdila, že ji kontaktovala policie.

„Byla jsem podat vysvětlení na policii,“ uvedla Mimrová. Více celý případ komentovat odmítla, stejně jako odpovědět na otázku, zda se popsaným způsobem pokoušela získávat hlasy. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ řekla.

Je nemorální využívat seniorů a sociálně slabých, míní exstarostka

O mnoho sdílnější nebyl ani starosta města Jiří Jura z uskupení SNK Evropští demokraté, byť i on potvrdil, že o vyšetřování volební kauzy ví.

„Věc šetří policie a já se k tomu nechci vyjadřovat,“ řekl.

Naproti tomu lídryně hnutí Občané pro město a někdejší starostka Javorníku Irena Karešová uvedla, že jí o návštěvách Mimrové řekli přímo lidé, ke kterým místostarostka přišla domů.

„Byli rozhořčeni. Ona jim prý nabízela, že vše vysvětlí, eventuálně pomůže zaškrtnout. Podle mě je nemorální využívat seniorů a sociálně slabých k tomu, aby kandidát uspěl ve volbách,“ prohlásila.

„Překvapilo mě, že chce získat hlasy lidí, vůči nimž má tvrdý postoj“

Kandidátka v doprovodu dalšího muže přišla například za klienty občanského sdružení Ester, což potvrdil jeho šéf Abe Staněk.

„Vím o tom od více klientů. Mluvila s nimi paní místostarostka a bývalý klient Domu na půl cesty, kterého známe,“ řekl s tím, že zrovna u Mimrové ho návštěvy u překvapily.

„Vím totiž, jak tvrdý postoj zastává paní místostarostka vůči sociálně slabým a nepřizpůsobivým. Tím víc mě překvapilo, že chce získat jejich hlasy,“ poznamenal. Zároveň však dodal, že nemá informace o tom, že by během návštěv Mimrová manipulovala s volebními lístky.

„Od klientů vím, že byli žádáni, aby ji volili. Při návštěvě dostali pastelky. Nemám ale žádné indicie, že by došlo k jakékoli manipulaci. Mohla to být prostě volební kampaň. Vždyť kandidáti voličům vždycky něco nabízejí. Když ne pastelky, tak koblihy, guláš, balonky pro děti,“ dodal Staněk.

I při prokázání porušení zákona zřejmě výsledek voleb zůstane

Jenže tak „nekonfliktní“ nakonec aféra zdaleka být nemusí. Politolog Univerzity Palackého Olomouc Jakub Lysek totiž upozorňuje, že pokud by se ukázalo, že někdo předvyplňoval volební lístky nebo jen naváděl voliče, koho mají zaškrtnout, mohlo se jednat o porušení volebního zákona.

„V tomto případě by mohlo dojít k porušení ústavního principu přímosti voleb, což je jeden ze základních principů. Každý volič by měl hlasovat sám a přímo,“ podotkl Lysek. Opakování voleb přesto nepovažuje za pravděpodobné.

„Pokud by šlo o porušení volebního zákona, muselo by se jednat o významný počet zmanipulovaných hlasů, který mohl změnit výsledek voleb,“ vysvětlil.

Regionální vedení hnutí ANO se zatím k případu „své“ místostarostky staví značně zdrženlivě.

„Teď bych to nekomentoval. Nechal bych to na orgánech činných v trestním řízení. Uvidíme, co zjistí,“ řekl šéf krajské organizace a hejtman Ladislav Okleštěk s tím, že sám o případu žádné bližší informace nemá.