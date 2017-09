Polská vysoká škola lanaří studenty z Jesenicka, místním se to zamlouvá

Panstwowa wyzsza szkola zavodowa může být pro řadu studentů středních škol z Jesenicka podle místostarostky Jeseníka Zdeňky Blišťanové zajímavou volbou. A nejen kvůli výrazně kratší vzdálenosti, kterou navíc znásobuje špatné dopravní spojení Jesenicka se zbytkem Olomouckého kraje.

„Škola je pouze čtyřicet kilometrů od Jeseníku a z pohraniční je tam ještě výrazně blíž. Vyučuje se tam sedmnáct oborů, které jsou v současnosti hodně potřeba. Navíc je velmi dobře vybavená a velmi pružná, protože reaguje na požadavky trhu a je schopna zavést v krátké době nové obory,“ říká Blišťanová.

Ta už jednala s rektorem o tom, jak nyskou školu dostat co nejvíc do povědomí zdejších studentů. Výhodou podle ní také je, že jde o státní školu, takže se za výuku neplatí.

„Myslím, že jak po stránce výuky, tak nižších nákladů na studium může být vysoká škola v Nyse dobrou možností,“ je přesvědčena Blišťanová.

Polská škola se netají, že má o české studenty velký zájem. „Je dokonce připravena udělat intenzivní letní školu polštiny, protože výuka z velké části probíhá v polštině. Část také v angličtině,“ popisuje jesenická místostarostka. V současnosti na nyské škole, která vznikla v roce 2001, studuje dva tisíce studentů.

„Obory jsou velmi atraktivní a v dnešní době žádané. Jde například o restaurátorství, fyzioterapii, kosmetiku či dietologii. Například také naše město by potřebovalo restaurátora, ale ti zkrátka nejsou,“ nastínila Blišťanová.

Další příležitost pro studenty je zajímavá, zní ze středních škol

Novou možnost pro své absolventy vítají i střední školy na Jesenicku. „Je to nová věc a určitě je dobré, když se rozšíří nabídka. Uvidíme, jak na to studenti zareagují. Určitě se nebráníme tomu, abychom se třeba sešli se zástupci školy a představili ji studentům. Do jaké míry to bude pro ně zajímavé, ukáže čas,“ řekl zástupce ředitele jesenického gymnázia Stanislav Jurník.

Rovněž ředitelka Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník Silvie Pernicová vidí nabídku z Polska jako šanci pro zdejší studenty.

„Obecně jakákoli další příležitost pro naše studenty je zajímavá. Je potřeba jen se nebát jazykové bariéry,“ sdělila.

Podle ní může být například pro absolventy oboru gastronomie zajímavé pokračovat v Nyse třeba na dietologii.

„Tyto obory spolu úzce souvisí a po absolventech dietologie je poptávka i u nás,“ upozornila Pernicová.

Šéf sdružení obcí: Je to šance, jak udržet mladé a vzdělané

Šéf Sdružení města obcí Jesenicka Lubomír Žmolík vyzdvihuje, že dostupné studium v Polsku může mít pozitivní dopad i v případě, že od začátku nevyvolá zrovna masový zájem.

„Rozhodně je to velmi zajímavé. I kdyby z Jesenicka šlo ročně studovat deset, patnáct středoškoláků, má to velký význam. Čeští absolventi této školy, stejně jako ti polští, pak mohou najít práci u nás. Vždyť i naše lázně například stále potřebují fyzioterapeuty,“ podotkl Žmolík.

Podle něj je také pozitivní, že pokud studenti z Jesenicka vystudují vysokou školu v Polsku, je větší šance, že na severu regionu zůstanou.

„Z těch, kteří studují ve vnitrozemí, se vrací jen minimum a my na Jesenicku potřebujeme vzdělané mladé lidi,“ doplnil.