Bratr exstarosty končí v čele městské firmy, radní prověří výběrová řízení

Kalousovo působení dlouhodobě kritizovala opozice, fungování Technických služeb Jeseník bylo i jedním z témat místní předvolební kampaně. Když pak ve volbách propadlo do té doby vládnoucí hnutí ANO, jež Kalouse do technických služeb prosadilo, byl jeho odchod spíš jen otázkou času.

Rada města, jež u městské akciovky funguje zároveň jako valná hromada, odhlasovala konec předsedy představenstva jako jednu z prvních věcí. Odvolání Kalouse podpořilo i zastupitelstvo.

Kalous se stal šéfem představenstva na podzim 2015 v době, kdy radnici vedl z pozice starosty jeho bratr Adam Kalous (v minulých parlamentních volbách se stal poslancem a letos kvůli tomu na pozici starosty rezignoval). Bratři byli v té době také členy jesenického zastupitelstva, oba za ANO. V letošních volbách už mandát ani jeden ze sourozenců neobhájil.

Již před třemi lety přitom bylo jmenování starostova bratra do čela klíčové městské firmy předmětem ostré kritiky opozice.

Tu navíc vzápětí Kalous podráždil i tím, že po nástupu výrazně omezil pravomoci ředitele společnosti a představenstvo je obratem delegovalo na svého předsedu – tedy Kalouse.

Prověříme smlouvy i výběrová řízení, říká starostka

Starostka Blišťanová ze sdružení Jeseník srdcem, které v Jeseníku ve volbách jasně zvítězilo a nakonec sestavilo silnou koalici s dalším místním hnutím Pro Jeseník, uvedla, že důvodů pro odvolání bylo hned několik.

„Musíme prověřit, co se v technických službách dělo, protože jsou pochybnosti o smlouvách, o výběrových řízeních. A také řešit jejich budoucnost. Já bych chtěla, aby se vrátily ke své původní podobě, kdy se zabývaly odpady, pořádkem a údržbou zeleně, a ne se z velké části zabývat stavebními pracemi. Změnu by měl dělat nový předseda představenstva,“ uvedla starostka. „Je potřeba zajistit, aby fungovaly tak, jak mají,“ dodala.

Místostarosta Václav Urban (Pro Jeseník) doplnil, že je třeba také napravit stanovy.

„V minulém volebním období byly důležité kompetence odebrány řediteli a dostal je předseda představenstva. On mohl rozhodovat o výběrových řízeních, což mohlo vyvolat podezření z jejich ovlivňování,“ řekl.

Je to jen divadlo, reaguje odvolaný Kalous

Sám Kalous podle svých slov není odvoláním překvapen. „Když je odvolání Kalouse tématem předvolební kampaně, tak ti, kteří to slibovali, by logicky měli slib splnit. Není to tedy nic jiného než divadlo pro voliče,“ prohlásil.

Výtky nového vedení radnice odmítá. „Za mého působení se naopak v technických službách udělal pořádek. Dosahovali jsme zisku, zvyšovali mzdy, vlastní kapitál společnosti se zvýšil o 20 milionů. To všechno zřejmě nestačí,“ řekl.

Zároveň se pozastavil nad tím, že na jednání rady, kde se o jeho dalším působení v akciovce jednalo, vůbec nebyl pozván.

„Radní se mohli dozvědět, že se chci sám vzdát funkce, protože v atmosféře, kde je člověk nežádoucí, se ani pracovat nedá,“ řekl.

Pozoruhodné je, že se Kalous a vedení radnice neshodnou ani na tom, dokdy jeho angažmá potrvá.

Kalous totiž tvrdí, že i přes své odvolání zůstává ve funkci. „Já jsem až do jmenování nového předsedy představenstva vázán smlouvou. Nejdřív tak mohu skončit 16. listopadu, kdy moje vzdání se funkce projedná představenstvo,“ uvedl.

Naopak starostka tvrdí, že rada Kalouse odvolala s okamžitou platností. „Teď je naším úkolem vybrat nového předsedu představenstva, což bychom chtěli udělat ještě do konce listopadu,“ popsala.