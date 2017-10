Úředníci zamítli kácení letitého stromu, teď stojí uprostřed cyklostezky

„Původně se měl skácet, protože kvůli řece a pozemkům v sousedství, které nejsou v majetku města, se mu nebylo možné vyhnout. Odbor životního prostředí ale s kácením nesouhlasil,“ sdělil mluvčí jesenické radnice Richard Kapustka.

Město už dokonce požádalo i o zapsání jasanu na seznam památkově chráněných stromů. V budoucnu se tak u mohutného kmene zřejmě objeví ještě cedule s názvem stromu a jeho parametry.

„Kmen má po obvodu 310 centimetrů a jeho odhadované stáří je 150 let. K jeho zachování přispělo také to, že v zástavbě na Jesenicku je to jeden z největších stromů tohoto druhu,“ přiblížil Kapustka.

Projektant tak podle něj navrhl jednoduché a účelné řešení, které pomohlo strom zachovat. Cyklostezka vede kolem kmene ve vzduchu na deskách položených na kovových nosnících, aby zemní práce nenarušily jeho kořeny.

Strom přežil stavbu bez úhony a kvůli bezpečnosti dostal z obou stran výrazné dopravní značení upozorňující na překážku.

Poslední úsek jesenické cyklostezky, který Jeseník nedávno otevřel, je dlouhý 250 metrů. Celá páteřní trasa vedoucí Jeseníkem od Bobrovníku po ulici Otakara Březiny měří 3,3 kilometru. Město ji budovalo po etapách od roku 2011.

Jeseníkem se nyní dá projet na kole, aniž by cyklisté přišli do kontaktu s frekventovanou automobilovou dopravou. Hlavní město nejsevernějšího okresu Olomouckého kraje je tak jedním z mála v regionu, kde mají cyklisté stezku přes celé město.