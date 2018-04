ANO nesehnalo podporu, Jeseník zůstane dál bez starosty. Možná až do voleb

„Tento bod není na programu,“ potvrdil mluvčí radnice Richard Kapustka, a koalice se nechystá s návrhem na zařazení volby starosty přijít ani na začátku zasedání.

„Důvodem je zaneprázdněnost několika členů koalice, takže na zasedání bychom nebyli schopni dát dohromady většinu. Nemělo ani význam volbu starosty do programu znovu navrhovat,“ vysvětlila Jana Konvičková, která měla podle představ hnutí ANO usednout na uvolněný nejvyšší post na radnici.

Radní a oblastní předseda hnutí Roman Kalous připustil, že ANO nemá v rámci koalice zajištěnou podporu.

„V rámci koalice hlasy chybějí. Pokud by volba měla být, chtěli bychom mít stoprocentní jistotu, že to neskončí nezvolením,“ citovala jej ČTK.

„Čas do voleb ubývá a obávám se, že k dohodě už nemusí dojít“

Lídr další z koaličních stran a místostarosta Petr Procházka (ODS) vidí jako velmi nešťastné, že je město už delší dobu bez starosty.

„Paní Konvičková měla být zvolena podle dohody v únoru, bohužel koalice jako celek selhala. Čas do voleb ubývá a obávám se, že k dohodě už nemusí dojít a město bude ještě půl roku bez starosty,“ řekl Procházka.

Marii Fomiczewovou z opoziční ČSSD nepřekvapuje, že se o starostovi nebude jednat.

„Něco naznačoval už ten první pokus. Podle mě by se starosta už neměl vůbec volit a město by měla dovést k volbám první místostarostka Zdeňka Blišťanová (TOP 09), jak opozice navrhovala už v únoru. Za těch několik měsíců by se nová starostka stejně ani nestačila rozkoukat,“ říká.

ANO kromě starosty přišlo i o radního. Den po zastupitelstvu po neúspěšné volbě nové starostky rezignoval Jiří Juráš. Poukázal na to, že se koalice, byť s výhradami, před zastupitelstvem dohodla na jednohlasné podpoře Konvičkové, a to veřejnou volbou, což se nestalo. Ani jeho místo ANO dosud neobsadilo, rada v Jeseníku je tak jen šestičlenná.