Jesenickou školu povede ředitel, který nikdy neučil. Má to být jeho výhoda

„Nabídl vizi moderní školy, jíž přesvědčil celou komisi,“ uvedla místostarostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová, která má na starosti školství.

Ve městě byl konkurz ostře sledovanou událostí, škola totiž v současnosti nemá mezi místními příliš dobrou pověst. Komisi podle místostarostky nevadilo, že Liberda v klasické škole nikdy neučil.

„Pro tuto funkci musí mít jenom čtyři roky v řídící funkci v oblasti pedagogiky a tuto praxi má. Možná proto, že ve škole přímo neučil, má na problematiku jiný náhled,“ upozornila Blišťanová.

Stejného názoru je i nový ředitel. „Ve škole jsem opravdu dosud nepůsobil a ani neučil. Možná je to dobře. Nemám tak ničím deformovaný pohled a myslím, že leckteré principy řízení i pedagogiky budou pro klasickou školu a výuku obohacující,“ řekl Liberda, který v minulosti pracoval ve vedení salesiánského střediska mládeže v Brně.

„Z působení v Brně mám cenné pedagogické i manažerské zkušenosti jako lektor programů pro školy, zážitkových kurzů, pedagog volného času, později jsem se sám podílel na koncepci tohoto střediska,“ popsal.

Ředitel musí mimo jiné řešit komplikace kvůli rozmístění školy

Poté se vrátil na Jesenicko, kde spoluzakládal a vedl organizaci EduArt, jež nabízí vzdělávací kurzy a volnočasové aktivity. V jesenické škole poprvé začne i učit.

„Budu mít několik hodin týdně. Tělocvik, hudební výchovu a mám aprobaci také na matematiku,“ vyjmenoval Liberda.

Jesenická škola, která vznikla před deseti lety sloučením tří základních škol, se potýká například s tím, že je rozmístěna na třech různých místech ve městě.

„Tento stav s sebou nese vyšší nároky na organizaci i další negativa, se kterými je třeba pracovat. Například oddělení žáků 1. a 2. stupně vytváří vakuum v komunitě školy. Řešit to lze třeba tím, že starší děti budou pomáhat při přípravě aktivit pro menší děti. Z předchozích působišť vím velmi dobře, že to funguje a buduje to dobré vztahy mezi generacemi,“ uvedl Liberda.

Chce také vytvořit akční tým, který určí strategii školy pro budoucnost. „A také je potřeba vylepšit prezentaci školy. Nepochybuji, že má uvnitř kvalitní a zkušené osobnosti a dělá řadu dobrých věcí, ale veřejnost se o tom ani nedozvěděla. Je třeba zlepšit image. Dnes musí i základní škola umět dobře prodat svou práci,“ míní nový ředitel, který chce také do vzdělávacího procesu i školních akcí víc zapojit rodiče žáků.