Při soutěži čekal záchranáře útok chovance ústavu i léčka agresora

Na plátně kina ve Velkých Losinách na Šumpersku zrovna běží veleslavné příběhy pro děti Pojďte pane, budeme si hrát. Poklidná scéna jako vystřižená z filmu Vesničko má, středisková. Jenže vypadne elektřina. Chovanci z ústavu pro mentálně postižené ve ztemnělém kině najednou zneklidní. Jeden z nich náhle vytáhne nůž a pobodá vychovatelku.

Žena potřebuje rychlou pomoc, vedle ní jedna z dívek ale jen bezradně přihlíží zatímco viník s nožem pobíhá po sále. Hrůzostrašnou kulisu dotváří hlučný chovanec v indiánském kostýmu.

„Policie!“ rozlétnou se dveře a dovnitř vtrhnou muži ze zásahovky. Mladíka s nožem rychle zpacifikují a snaží se uklidnit osazenstvo kina. To je signál pro záchranáře. Vrhají se ke zraněné vychovatelce a ošetřují ji, ostatní pomáhají policistům utišit chovance. Minuty běží, rozhodčí sledují, jak se ve vypjaté situaci policisté i záchranáři chovají a zda postupují správně.

„Byla to fuška,“ hodnotí posléze jeden ze zasahujících záchranářů. Ostatní si úkol naopak pochvalují.

„V takové situaci jsem ještě nebyl. Zasahovat v prostředí mentálně postižených je pro mě úplně nová zkušenost,“ svěřuje se policista.

Za chovance-indiána byl převlečený šéf jesenického kulturního domu Jiří Juráš. „Bylo potřeba pro záchranáře a policisty simulovat reálné prostředí a podle ohlasů to vypadá, že se nám to podařilo,“ pochvaluje si.

Soutěžícím dala zabrat přiotrávená těhotná žena i útok na oslavě

Na jiném místě se zase záchranáři museli popasovat se situací, kdy se v domě lidé přiotrávili oxidem uhelnatým z nedostatečně odvětrané místnosti při topení. Otec je mrtvý, jedna z jeho dcer je těžce intoxikovaná, druhá těhotná dcera se také nadýchala zplodin, ale ne tolik jako její sestra.

Přesto je v nebezpečí, jejímu ještě nenarozenému dítěti hrozí otrava. Záchranáři se musejí rozhodnout, které z žen pomůžou nejdřív.

„Pro posádky je to těžké rozhodování. Řekla bych, že to zvládá zhruba polovina,“ zhodnotila úkol rozhodčí Kateřina Kozová Nováková.

Ani další soutěžní úkol nepatří k těm snadným. Na zahradní party běhá ozbrojený muž s nožem. Přijíždějí policisté, aby ho zpacifikovali. Výtržník se však chce před nimi demonstrativně podřezat.

Policisté ho sice zklidní a umravní i další opilé lidi, kteří se ho snaží před hlídkou bránit, nevšimnou si však, že opodál stojí přihlížející muž s ošklivě pořezanou rukou. Přitom figurant Jiří Rolík paži zvedá vysoko nad hlavu a snaží se na sebe upozornit.

„Víc už jsem udělat nemohl. To bych jim už musel přímo říct, že jsem zraněný,“ konstatoval Rolík.

Záchranáři, kteří nastoupili vzápětí, už si zraněného muže všimli a ošetřili ho. Museli resuscitovat také ženu, která pod vlivem drog upadla do kómatu. Poradila si s tím posádka ze Slovinska i Japonci.

Záchranáři museli zachraňovat i kolegyni, stala se obětí pomsty

Soutěžící si museli poradit také s pomstychtivým mužem, který před časem přišel o ženu a dával to za vinu právě záchranářům. Připravil na ně proto léčku. Nic netušící posádka k muži volajícímu o pomoc slanila s pomocí hasičů přes horskou bystřinu. Agresor se na ně však vrhl, pobodal členku týmu a poté se zastřelil. Boj záchranářů o život jejich kolegyně právě začíná.

„Člověk by měl být připravený opravdu na všechno. Ono se to ale snadno řekne,“ komentoval případ zasahující záchranář.

O podobně akční a napínavé úkoly nebylo na Rallye Rejvíz nouze. Tak jako organizátoři v předešlých ročnících kladli důraz především na adrenalin, nyní to bylo právě drama a napětí.

„Letos se to tak sešlo. Zřejmě v tom hrálo roli i to, že do plnění úkolů zasahovali policisté. Možná proto působily dramatičtěji. Zase ale všechny scénáře vycházely z případů, které se skutečně staly a jsou popsané,“ vysvětlil mluvčí Rallye Rejvíz Jiří Pavlík.

Hlavní soutěž Rallye Revíz byla rozdělena do pěti kategorií. V národní soutěži posádek rychlé lékařské pomoci nakonec zvítězil jihomoravský tým Donera, ve volné soutěži lékaři a zdravotníci z pražského Motola.

Mezi posádkami rychlé zdravotnické pomoci se v národní části vedlo nejlépe zdravotníkům ze Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, v mezinárodní soutěži posádek s lékařem kraloval kanadsko-slovenský tým, kategorii posádek bez lékaře opanoval Team Canada British Columbia.

V souběžně se konajícím klání pro dvoučlenné prvosledové policejní hlídky, kterého se zúčastnily tři desítky hlídek, si nejlépe počínal tým z pražské pohotovostní motorizované jednotky.