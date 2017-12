Obleva skiareálům neublížila, do Jeseníků míří silvestrovské davy

„Obleva z minulých dnů nám nijak výrazně neublížila, protože technický sníh drží mnohem lépe než ten přírodní. Od Štědrého dne máme velmi slušnou návštěvnost,“ popsal například šéf střediska v Koutech nad Desnou Petr Marek.

Na tamních sjezdovkách leží od třiceti do sedmdesáti centimetrů sněhu, další by měl v nejbližších dnech ještě napadnout. Lidé nyní berou hory útokem, míří do Jeseníků na silvestrovské pobyty. Vzhledem k nepříznivému počasí si nicméně řada z nich pobyty zkracuje.

„Lidé pobyty neodhlašují, ale mnozí nastupují na chaty o den až dva později. Problém je, že neupozorní majitele chat a ti potom chatu připravují zbytečně dlouho předem,“ uvedla majitelka cestovní agentury Chatař, která pronajímá chaty a chalupy v Jeseníkách, Alena Klimešová.

Kromě toho se podle ní také ještě řada lidí snaží na poslední chvíli sehnat silvestrovský pobyt.

„Pořád se ptají. Pokud by někdo pobyt na chatě odhlásil, okamžitě je za něj náhrada,“ doplnila Klimešová.

Ještě větší zájem je pak o ubytování přímo v lyžařských střediscích. Potvrzuje to třeba František Kaštyl, majitel areálu Kaste v Petříkově.

„Všechny pokoje máme dlouho před silvestrem obsazené a lidé pořád volají, jestli se něco neuvolnilo. Bez problémů bychom obsadili i několikanásobný počet lůžek,“ řekl Kaštyl.