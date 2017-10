Vyhřívaná lanovka, skibus či více sněžných děl. Skiareály zbrojí na zimu

Nejvíc nových lákadel letos avizuje jesenický areál Kopřivná v Karlově – Malé Morávce.

„Snažíme se středisko posunout výrazně nahoru. Především v oblasti komfortu a služeb pro návštěvníky,“ sdělila manažerka areálu Andrea Mlčochová.

Hlavní investicí, která přinese revoluci v přepravě lyžařů na svazích, je šestisedačková lanovka s vyhříváním a ochrannou bublinou – bude jediná svého druhu v České republice. Areál také vylepšil gastroslužby a otevře nové moderní bistro.

„Budeme schopni rychle odbavit větší počet lidí a nabídneme víc míst k sezení,“ vypočítala Mlčochová. Lidé podle ní uvítají uzamykatelné boxy, v nichž si mohou uschovat své věci, a nové sociální zařízení. Chybět nebude ani adrenalin.

„Odvážlivci mohou vyzkoušet skoky do velkého nafukovacího bagu. Ocení jistě i možnost nechat si změřit rychlost jízdy,“ dodala Mlčochová. Překvapením bude olympijská vesnička, kterou areál otevře po dobu konání zimní olympiády 2018.

Dolní Morava přidává parkovací místa

Resort Dolní Morava ležící na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje, který je největším a nejmodernějším střediskem v Jeseníkách, přikoupil už pátou rolbu, díky níž zrychlí úpravu sjezdovek.

„Důležité je, že se nám podaří otevřít novou parkovací plochu, protože nedostatek míst ke stání je stále problém,“ sdělil obchodní ředitel Resortu Dolní Morava Martin Palán. Středisko tak navýšilo kapacitu o tři stovky parkovacích míst.

Areál rovněž zainvestuje do dětského lyžařského parku, který dostane víc atrakcí, a rozšíří možnosti výuky.

„Připravili jsme také nový koncept snow a ski dráhy, která bude upravena tak, aby ji mohla využít i širší veřejnost. Vylepšujeme i snowpark,“ doplnil Palán.

Areály sází na skibus, rolby či sněžný kanon nové generace

Novinkou v Koutech nad Desnou je skibus, který bude přejíždět mezi vlakovým nádražím a areálem a bude svážet i lyžaře ubytované mimo areál.

„Upravíme také čerpací stanici zasněžovacího systému. Zvýší se kapacita a výkon čerpadel, takže pokud bude dostatek vody a mráz, budeme schopni areál rychleji vysněžit,“ pochvaluje si šéf kouteckého střediska Petr Marek. Lyžaře čeká díky úpravám také pohodlnější nástup a výstup ve stanicích lanovky.

Novou rolbu pro zdejší vyhlášené sjezdové tratě pořizuje i středisko Červenohorské sedlo.

„Koupili jsme také zdejší hotel, jehož provoz bude už v zimě v naší režii. Teď se rekonstruuje,“ uvedl šéf areálu Martin Dubský. Podle něj se nyní jedná o možnosti rozšíření modré sjezdovky o patnáct metrů a prodloužení žluté o 117 metrů.

„Sjezdové tratě by byly zase o něco atraktivnější a komfortnější. Zatím ale není jisté, zda se to podaří. Uděláme pro to všechno,“ sdělil.

Nová sněžná děla pořizuje například středisko Kaste Petříkov nebo Proskil Branná.

„Budeme zkoušet kanon nové generace. Jeho výhodou je nižší spotřeba elektřiny, přitom má mnohem vyšší výkon. Pokud se osvědčí, v dalších letech budeme v obměně pokračovat,“ plánuje majitel střediska Proskil Rostislav Procházka.

V Hrubé Vodě prodlužují sjezdovku a přidali penzion

Na komfortnější jízdu a zázemí se mohou těšit také návštěvníci „nejesenického“ střediska Park sport v Hrubé Vodě na Olomoucku.

„Prodlužujeme hlavní sjezdovku o 200 metrů a postavili jsme nový penzion pro ubytování,“ uvedla obchodní ředitelka Park sportu Helena Radkovská.

Naopak některé jiné areály si letos dávají od investic pauzu. Jsou mezi nimi střediska Bonera na Ramzové či Figura na Ovčárně, která patří k nejtradičnějším a nejznámějším areálům v Jeseníkách.

„Investice, které byly potřeba, jsme udělali už v minulých letech. Teď se soustředíme na to, abychom uvedli středisko co nejrychleji do bezpečného zimního provozu,“ sdělila ředitelka Bonery Karla Kubíčková. Bez „zimních“ novinek je také Skiareál Hlubočky, který je vedle Hrubé Vody nejznámějším lyžařským centrem na Olomoucku.