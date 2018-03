Zimní lavina turistů přináší obcím v Jeseníkách i příval odpadků

„Naše vesnice má kolem 1 700 obyvatel, ale ve frekventovaných obdobích zimy se počet díky turistům zvyšuje i na čtyři tisíce. Adekvátně tomu narůstá množství odpadů,“ popisuje například starosta Loučné nad Desnou Jaroslav Sembdner.

Ačkoliv se objem odpadů zvýší několikanásobně, obec má systém nastavený na svůj běžný provoz. Přesto si dokáže poradit.

„Kontejnery, jejichž svoz je běžně domluvený vždy na čtvrtek, jsou ve špičce sezony plné na konci víkendu. Častější svoz ale nedomlouváme, snažíme se to řešit vlastními silami,“ popisuje loučenský starosta. Obec si v zimě vypomáhá i kontejnery na bioodpad.

„Když jsme zřídili kompostárnu a k tomu pořídili kontejnery na svoz bioodpadů, netušili jsme, že se nám tato investice vyplatí i v zimě. Protože v zimních měsících nejsou bioodpady a naopak potřebujeme řešit větší množství komunálu, tak jsme si řekli, že kontejnery na bioodpad využijeme i na tyto účely. Skvěle se to osvědčuje,“ doplnil Sembdner.

Objem odpadů zvyšuje mimo jiné i to, že turisté málo třídí

To Lipová - lázně, kde počet obyvatel roste v zimě ze 2 300 na více než čtyři tisíce, už má odpadové hospodářství na větší počet zimních návštěvníků přímo dimenzované.

„Pořídili jsme do obce 1 200litrové nádoby, abychom neměli u každého domu popelnice, zřídili jsme 17 separačních míst, kde jsou nádoby na separovaný odpad, a to nám na vypořádání se s odpady stačí. Přece jen je Lipová poměrně velká obec a ten nárůst vstřebá snáze než menší vesnice,“ míní starosta Lubomír Žmolík.

Největší nárůst zimních turistů vzhledem ke své velikosti řeší Ostružná na Jesenicku. Vesnice má pouhých 170 obyvatel, ale v sezoně se tu pohybuje i přes tři tisíce lidí.

„Počet lidí v obci narůstá až dvacetinásobně a množství odpadů ještě víc. Proto jsme pořídili dva velké desetikubíkové kontejnery a k tomu dostatek nádob na separovaný odpad. Bohužel na rozdíl od našich obyvatel jen velmi málo ubytovaných třídí. Pokud by třídili víc, problém s odpady by nebyl zdaleka takový,“ říká starosta Roman Roušal.

Zvýšení poplatků obce nezvažují, dopadlo by hlavně na místní

Ostružné navíc ještě přidávají chataři z okolí, kteří vesnicí projíždějí při cestě domů.

„My máme u silnice velké kontejnery na odpad. Řada chatařů z okolí naloží pytle s odpadky do auta a pak je tady u nás vyloží, což se nám logicky nelíbí. Pořád je to ale lepší, než kdyby odpadky vysypali někde v přírodě,“ dodává Roušal s tím, že ačkoliv je Ostružná malou obcí, díky tomu, že je významným centrem rekreace, v zimě připomíná spíš město. A to i v produkci odpadů.

Přesto oslovení starostové hlavních turistických destinací o zdražování poplatků za odpady zatím neuvažují.

„Zdražení by dopadlo hlavně na místní, což nechceme. Zatím jsme schopni systém financovat a pokrýt ztrátu z našeho rozpočtu,“ řekl Roušal.

Podobně to vidí i starosta Lipové. „Poplatky nám sice nepokryjí ani polovinu nákladů, které s odpady máme, ale zdražovat nyní nebudeme,“ uvedl Žmolík.