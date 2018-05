V Jeseníkách bude narváno, provozovatelé čekají rekordní letní sezonu

Nebývalý zájem o rekreaci v Jeseníkách o letních prázdninách hlásí podnikatelé v cestovním ruchu a také agentury nabízející k pronájmu horské chaty a chalupy. Nápor turistů tak očekávají i provozovatelé turistických středisek a avizují, že letošní léto by co do návštěvnosti mohlo být rekordní.