VIDEO: Extrémní závod je v Jeseníkách téměř bez sněhu, vojáci lyže nosí

„Přesuny absolvujeme z velké části po svých s lyžemi a lyžáky na zádech. Můžu říct, že se to pořádně pronese,“ popsal důsledky teplot pohybujících se už několik dní nad nulou Jakub Havel z týmu 14. pluku logistické podpory Pardubice.

Ani noci pod širým nebem si vojáci neužili. „Lepší je, když se můžeme zahrabat do sněhu. Když sníh není, tak všude táhne a není to ono,“ nastínil Havel.

Co zůstává stejné, jsou náročné disciplíny. Například v pondělí dalo závodníkům hodně zabrat navazování spojení z koruny stromu. Dva členové družstva museli dostat třetího do zhruba pětatřicetimetrové výšky, kde byla vysílačka. Tu pak bylo třeba zprovoznit.

„Úkol nám moc nevyšel,“ hodnotil Michal Pech z týmu Agentury logistiky. Čas téměř šest minut patřil ke slabším. Nejlepší se dostali hluboko pod dvě minuty.

Policejní zásahovce nedostatek sněhu vyhovuje

Zatímco většina týmů žehrala na nedostatek sněhu, účastníci závodu z ostravské policejní zásahovky, kteří byli na Winter Survival poprvé, si z holého terénu dělali v úterý legraci.

„Sněhu je tady docela dost. To, co jsme jeli na lyžích, nám bohatě stačilo,“ řekl šéf policejního týmu, který vzhledem k zaměření policistů nemohl uvést jméno. Závod považuje za zajímavou konfrontaci.

„Pro nás je vlastně dobře, že není sníh, protože lyže při své práci nepoužíváme a nejsme ani bůhvíjací lyžaři. I disciplíny jsou vesměs jiné, než co cvičíme,“ popsal.

Policistům zato sedělo obsazování bunkrů bývalého vojenského opevnění a likvidace záškodníka. V této disciplíně závodníci nafasovali neprůstřelné balistické vesty, kevlarové helmy a zbraň a každý vyrazil do přiděleného bunkru.

Z terénu se pak ozývaly ohlušující rány, jak „paralyzovali“ záškodníky ukryté uvnitř výbuškou. Potom museli zlikvidovat střelbou další tři cíle kolem bunkru v podobě malých balonků.

„Tohle nám přesně vyhovuje,“ pochvaloval si po splnění úkolu šéf policejního týmu.

Při biatlonu se nakonec běhalo po trati bez sněžnic

Závodníky prověřil v úterý také náročný terénní biatlon. Museli trefit dvakrát pěti ranami pět biatlonových terčů. K tomu absolvovali náročný běh po trati pro bikery a ti, kteří netrefili všechny terče, také kolečka navíc.

„Biatlon měl být původně na sněžnicích, bohužel v areálu střelnice a bikové trati není ani špetka sněhu,“ sdělil mluvčí soutěže Pavel Pazdera.

Po vysilujícím přesunu čekala ještě jedna náročná disciplína. Tříčlenné týmy se musely dostat přes vodu s pomocí klád zavěšených na lanech. K tomu museli dostat na druhou stranu i svou bagáž. A z úterý na středu je čekala další noc venku, aby ve středu znovu bojovali s nástrahami terénu a úskalími náročných disciplín.

Zatímco v pondělí či v úterý měli ke střelbě k dispozici jen obyčejné vzduchovky a malorážky, ve středu už stříleli na cíle s nejmodernějšími zbraněmi - útočnou puškou Bren a pistolí Fantom. V náročném terénu museli poskytnout první pomoc zraněným a transportovat je. A taky zdolat náročné skalní převisy.

Ve čtvrtek soutěž končí paralelním slalomem na sjezdovce a orientačním během.

„Náročnost se už v minulých ročnících dostala hodně vysoko, takže tu už udržujeme na standardní úrovni. Vydali jsme se cestou zkracování časů při plnění úkolů. Ukazuje se, že že je to správný trend. A taky stále větší důraz klademe na kreativitu. Ke splnění úkolů vede vždycky více způsobů. Zkrátka jde o to, jak splnit úkol co nejrychleji s co nejmenší námahou,“ shrnul Pazdera.