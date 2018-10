Muž, jenž velel kontroverznímu komandu ČEZu, opět pracuje v oboru

Zhruba před deseti lety vyšlo najevo, že energetický gigant ČEZ si cvičil speciální jednotku proti černým odběratelům elektřiny.

Celou věc provázela ostrá kritika, protože vyšlo najevo, že členové jednotky bez povolení vstupovali na cizí pozemky a na neplatiče hrubě tlačili a nevybíravě je zastrašovali.

Komanda chodila v černých kombinézách podobných policejním a zasahovala v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a ve středních či severních Čechách. Lidé se museli často uprostřed noci dostavit na útvar ČEZ na druhý konec republiky.

Největší rozruch pak vzbudil případ z Poděbrad, kdy se neplatič přímo při zásahu jednotky zastřelil.

Policie členy tohoto týmu obvinila z vydírání, soudy je však nakonec osvobodily. Někteří obvinění později od státu vysoudili odškodnění a omluvu.

Přitom ještě v prvním kole soud jejich nároky odmítl s vysvětlením, že trestného činu se sice příslušníci jednotky nedopustili, ale po morální stránce jednali zavrženíhodně.

„V této souvislosti je nutno připomenout, že veškeré kritizované praktiky, doložené zejména videozáznamy natočenými samotnými zaměstnanci tohoto útvaru, jsou skutečné, a nikoli smyšlené a především nad nimi se společnost pohoršovala,“ konstatoval před dvěma roky Obvodní soud pro Prahu 2.

„Razance se mohla jevit kontroverzní. Samotné jednání, to jest odpojení elektřiny a snaha donutit černé odběratele k zaplacení škody, není nic nezákonného,“ uvedla později soudkyně Městského soudu v Praze, která původní verdikt posléze změnila.

Minulost ani práce pro konkurenci nejsou problém

Tehdejší šéf útvaru kontrolorů ČEZ Karel Vaniš, kterého se rozsudky také týkaly, se nyní do byznysu s prověřováním černých odběrů energií vrátil. Nepracuje přitom jen pro ČEZ, ale i pro konkurenční E. ON.

Vaniš je členem představenstva a provozním ředitelem společnosti NTL Forensics, která pro obě energetické společnosti vykonává podobnou činnost.

„Na distribučním území ČEZ Distribuce každoročně provedeme na sedm tisíc kontrol, které pro nás již několik let provádí na základě plné moci externí společnost. Ta se stala vítězem otevřeného výběrového řízení. Jedná se o sdružení firem Securitas a NTL Forensics,“ potvrdila mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

„V současné době jsou kontroly neoprávněných odběrů zajišťovány interními i externími silami. Na základě výsledků výběrového řízení využíváme služeb dvou dodavatelů,“ sdělila mluvčí skupiny E. ON Martina Slavíková s tím, že jedním je právě NTL Forensics.

Spolupráci s firmou si obě společnosti pochvalují a za problém nepovažují kontroverzní minulost provozního ředitele ani to, že firma pracuje současně pro konkurenci.

„Překážkou to není. S NTL Forensics máme standardní smlouvu o ochraně důvěrných informací a ochraně osobních údajů. Nemůžeme soukromou společnost omezovat v podnikání a ani k tomu nemáme důvod,“ uvedla Holingerová. ČEZ podle ní vychází z toho, že Vaniše soud zbavil veškerých obvinění.

Podobné stanovisko zastává i E. ON, pro který NTL Forensics pracuje od letoška.

„NTL Forensics pracuje pro naši společnost na základě řádně uzavřené smlouvy, ve které jsou ošetřené i záležitosti týkající se zachování důvěrných informací v obchodním styku. NTL Forensics je vítězem řádného výběrového řízení. Součástí podmínek bylo předložení kvalifikačních předpokladů a dalších dokumentů. NTL Forensics tyto náležitosti beze zbytku splnila,“ uvedla Slavíková.

Některým zaměstnancům energetických společností se však angažmá Vaniše a možný střet zájmů NTL Forensics nelíbí. Upozorňují zároveň na údajně neuspokojivé výsledky kontrol.

Verdikt, po němž se ministerstvo muselo omluvit členům komanda ČEZu

VIDEO: Členům „komanda ČEZ“ se ministerstvo musí omluvit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Jsem zklamán přístupem a chováním některých nadřízených. Za posledních několik let je trendem šířit pomluvy a lži, které jsou bez jakéhokoliv ověření vypuštěny napříč celou společností, nebo se naopak ukazovat za nepravdivými výsledky, tabulkami a grafy, které jsou špatným ukazatelem bez jakékoliv vypovídací hodnoty,“ napsal jeden z bývalých zaměstnanců E. ON v interním dopise poté, co v polovině letošního roku podal výpověď. MF DNES má tento dopis k dispozici.

Společnost E. ON tvrzení z dopisu odmítá. Podle mluvčí skupiny Martiny Slavíkové jsou výsledky kontrol černých odběrů dlouhodobě srovnatelné.

„Bojový“ výcvik kontrolorů

Stanovisko provozního Karla Vaniše se MF DNES získat nepodařilo. Na opakované dotazy, které mu redakce v posledních týdnech zaslala, ani jednou nereagoval.

Detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, kteří praktiky komanda ČEZ v minulosti vyšetřovali, zadokumentovali, že členové speciální jednotky nejméně v padesáti případech vstoupili bez povolení na cizí pozemek a neplatičům vyhrožovali trestním stíháním či trvalým odpojením elektřiny, pokud neuznají dluh navýšený mnohdy o extrémní penále ve statisících i milionech korun. Na pracovišti ČEZ, kam se lidé museli dostavit často v noci, nátlak podle policie pokračoval.

Policie tehdy ČEZu zabavila záběry, na kterých bylo vidět, jak se členové jednotky cvičí ve střelbě, sebeobraně, slaňování, praktikách přežití v náročných podmínkách nebo podřezávají slepice.

ČEZ naproti tomu svou jednotku obhajoval. Kontroloři se podle něj dostávali do nebezpečných situací, byli často napadáni a museli čelit nadávkám, psům nebo třeba hrozbám střelnou zbraní. „Proto prošli přípravou, která zahrnovala první pomoc, sebeobranu i nácvik chování v krizových situacích,“ bránil se tehdy ČEZ.



Komando ČEZ vyjíždělo na kontroly s majáčkem, pistolí a nožem