Zničení lesa při stavbě policistovy střelnice prověřuje po GIBS ombudsmanka

Znechucení, roztrpčení a hluboké zklamání. Takovými slovy hodnotí dění při stavbě střelnice Martina Paloncy, která spoluvlastní jeden ze sousedních pozemků. Byl darem od dědečka a žena zde nyní chová včely.

Začátkem roku však policista Tomáš Fiala z nedalekých Nezamyslic při budování střelnice pozemek do hloubky až dvaceti metrů od společné hranice zplundroval. Vykácené dřevo asi za deset tisíc korun zmizelo a Fiala na místě navršil pět metrů vysoké valy.

„Nedávno mi dokonce přišel domů dopis, že někdo z jižních Čech chce koupit náš pozemek. To mi přišlo vtipné, protože kdo z Čech by mohl mít zájem. Nikdy v životě ho neprodám. Pro mě to byl dárek od dědečka, a tak to zůstane. Jediné, co jsme chtěli, byla omluva a slušnost, proto jsme se snažili bojovat o spravedlnost,“ vysvětluje Paloncy.

Omluvy se od stavitele střelnice nedočkala, stejně jako odškodnění za zmizelé dřevo.

„Jeho právník nám jen napsal, že nám ten plevel zase obrazí. Přitom akát roste stovku let, já se toho nedožiju. A rozhodně to není plevel. Mám vystudovanou řezbářskou školu a akátové dřevo bych uměla krásně zpracovat. Pro včely to také není žádný plevel,“ kroutí hlavou.

Inspekce případ uzavřela i přes rozpory ve výpovědích

Paloncy se spolu s dalšími majiteli dotčených pozemků obrátila na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), aby chování policisty vyšetřila. A přestože v celém případu dodnes přetrvává řada sporných momentů i rozporů ve výpovědích, vyšetřovatelé z GIBS a státní zástupce kauzu nedávno uzavřeli.

„Moje pozemky jsem ukázal na základě vyznačených kolíků. Nikdy jsem nedal pokyn, aby byly prováděny úpravy na cizích pozemcích. Stalo se, že někdo zjevně ve zlém úmyslu odstranil jeden kolík z hranice mého pozemku,“ vysvětloval Fiala v úředním záznamu z letošního dubna, proč najatá firma poničila i část sousední parcely.

Problém je však v tom, že řada svědků potvrdila, že si na žádné vytyčovací kolíky nepamatuje. Například včelař Antonín Jelínek do protokolu vypověděl, že i přes zimu ke svému pozemku do lesíka u Kobeřic chodil několikrát do měsíce a žádné značky neviděl. Obdobně vypovídal i další majitel Josef Buřt. A žádné kolíky pak neviděl ani myslivec Radomil Holík.

„Jediný kolík, který tam byl, byla cedule se zákazem vstupu. A i ta původně stála na našem,“ říká Paloncy.

Kolíky naopak podle svých výpovědí viděli zaměstnanci firmy, kterou si Fiala najal, a lidé, kteří pro něho u Kobeřic káceli dřevo a za odměnu si ho mohli zadarmo odvézt domů.

GIBS tento rozpor pominula. „Firma provádějící práce na stavbě valu byla řádně poučena, že stavbu má provádět pouze ve vytyčeném prostoru. Tyto skutečnosti jsou prokázány především podanými vysvětleními a písemnými podklady,“ napsal v usnesení o odložení případu v rozporu s výpověďmi svědků vyšetřovatel Milan Růžička. MF DNES má dokument k dispozici.

Dřevo mohl ukrást někdo jiný, míní inspekce

Poškození majitelé ovšem pochybují i o samotném zaměření pozemků, které měl Fiala nechat udělat již loni v září. Dokumentem totiž policista začal argumentovat až dlouho po zplundrování pozemků a listina nebyla založená ani na katastrálním úřadu, což je obvyklý postup.

GIBS nakonec přišla s pozoruhodným vysvětlením. „Nelze vyloučit, že zahájené kácení na místě využila další osoba k neoprávněnému vytěžení dřevní hmoty,“ píše v usnesení vyšetřovatel.

Mluvčí GIBS Martin Strouhal trvá na tom, že je všechno v pořádku.

„Šetřením případu nebylo zjištěno jakékoliv podezření ze spáchání trestného činu osobou spadající do kompetence GIBS nebo skutečnosti, které by odůvodnily zahájení úkonů trestního řízení. Proto bylo šetření ze strany GIBS ukončeno a postoupeno k vyřízení příslušnému správnímu orgánu, který již ve věci koná vlastní šetření,“ uvedl. Odmítl však sdělit, o jaký správní orgán jde.

Policistu Fialu MF DNES v minulosti opakovaně žádala o stanovisko, avšak nikdy nereagoval. Na jednání obecního zastupitelstva Hradčan-Kobeřic prohlásil, že podle něho jsou veškeré terénní práce v souladu se zákonem.

O případ se nicméně začal zajímat úřad veřejné ochránkyně práv. „Případem se zabýváme, bližší informace však zatím nemám k dispozici, protože je to teprve na začátku,“ potvrdila mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková.

Střelnici u Kobeřic většina místních odmítá a sepsali proti ní petici. I obecní zastupitelstvo Hradčan-Kobeřic výstavbu střelnice zamítlo.