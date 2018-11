Bezručův červený domek v Kostelci se dočká opravy za miliony ještě letos

Oprava Bezručova domku přichází doslova za pět minut dvanáct. „Jsme velmi rádi, že se to konečně dá dohromady, protože se dlouhou dobu jen diskutovalo o tom, co s domkem bude. Nemovitost je už opravdu zchátralá, a pokud by to tak zůstalo ještě pár let, už by ani nebylo co opravovat,“ uvedl starosta Kostelce na Hané František Horák.

Ten předpokládá, že objekt bude v provozu už příští rok a je připravený pomoci.

„Nebráníme se jakékoliv spolupráci nebo pomoci, pokud to bude potřeba a zvládneme to,“ slibuje starosta.

S termínem počítá i Olomoucký kraj. „Všechny aktuálně odsouhlasené projekty, mezi nimi i rekonstrukci domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané, dokončí firmy ještě letos, nebo v průběhu příštího roku,“ ubezpečil náměstek hejtmana Jiří Zemánek.

Petr Bezruč se v Kostelci na Hané poprvé objevil v roce 1895 na návštěvě, poté roku 1899, kdy zde strávil svou zdravotní dovolenou, a potřetí ve městě zakotvil víceméně natrvalo v letech 1939–1942. Pak bydlel v červeném domku až do své smrti v únoru 1958.

Petice nakonec bílý domek před zbouráním nezachránila

Hejtmanství se rozhodlo, že opraví pouze červený domek, zatímco sousední bílý zbourá.

„Nemá takovou historickou hodnotu. O rekonstrukci bílého domku jsme také uvažovali, byla by to však velká ekonomická zátěž. Vznikne tam místo, kde si turisté budou moci odpočinout,“ vysvětlil hejtman Ladislav Okleštěk. Objekty zůstanou ve správě Muzea a galerie v Prostějově.

Za zachování bílého domku v minulosti vznikla petice s několika desítkami podpisů. Jejím autorem byl Jiří Kastner z Kostelce na Hané. Oba Bezručovy objekty má přímo na očích, protože naproti provozuje soukromou galerii. Plán hejtmanství je podle něho nesmyslný, neboť domky tvoří jeden celek.

Kastner upozorňuje především na historické souvislosti. Když Bezruč v Kostelci na Hané bydlel, převážnou část schůzek a jednání měl právě v bílém domku. Červený totiž obýval a málokoho zval k sobě domů.

„Z tohoto pohledu to má svoje historické odůvodnění. Bílý dům navíc tvoří nároží ulice a stejně se tam bude muset něco vybudovat. Jsem smutný a naštvaný, že bude zbourán, protože je to dům, který na toto místo patří. Žádné extra opravy nepotřeboval,“ tvrdí Kastner.

S expozicí pomůže památník Petra Bezruče v Opavě

Kostelecký starosta Horák však s plánem souhlasí. „Podle mne je historická hodnota červeného domku větší než bílého. Bezruče víc připomíná a víc k němu patří. Věřím tomu, že když se bílý domek odstraní, vznikne tam určitý volný prostor, a možná tak bude celé místo přehlednější. Červený domek bude výraznější a celé prostředí bude příjemnější,“ podotkl starosta.

Podle historičky prostějovského muzea Marie Dokoupilové byl Bezruč spíš nesmělý a celý život se snažil vyhnout pozornosti davů a světské slávě. Ani v Kostelci na Hané moc oblíbený nebyl a raději chodil na procházky po okolí, kterým říkal véplazy.

Původní profesí byl poštovní úředník v Brně a zájem obdivovatelů přilákal poté, co se prozradilo, že je to on, kdo se skrývá za pseudonymem Petr Bezruč, a je tedy autorem Slezských písní. Sbírka při svém vydání na počátku 20. století silně zasáhla tehdejší společnost.

Prostějovské muzeum bude Bezručovu stálou expozici v Kostelci na Hané budovat. Pomoc již přislíbil památník Petra Bezruče v Opavě, který je připravený pomoci s vybavením i se správou expozice.