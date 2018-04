VIDEO: Olomouckou školu ovládlo Kostkování, originální festival lega

„Je to vlastně staronová akce, která se dříve jmenovala Svět kostek. Kostkování je víc než o výstavě modelů o hraní, stavění a dovádění,“ řekla hlavní organizátorka Pavlína Wernerová.

Akce je pořád z poloviny koncipovaná jako výstava, aby veřejnost a hlavně děti mohly obdivovat, co všechno jde z lega postavit, půl výstavní haly ovšem pořadatelé věnovali také herním koutkům. „Už v sobotu se ukázalo, že někteří návštěvníci tady strávili i čtyři až šest hodin. Přijeli přitom nejen z Olomouce a okolí, ale taky například ze Vsetína nebo Prahy. Láká je to, že si konečně mohou na lego sáhnout a pohrát si s ním,“ popsala Wernerová.

Fanoušci lega na hravé výstavě najdou výtvory i kolekce, které si v obchodě běžně nekoupí. Obdivovat mohou modely, které ač nejsou slepené, něco umí – například demonstrovat Zemi obíhající kolem Slunce nebo běžícího koně. Zaujme také důmyslná kuličkodráha, kaleidoskopy plné lega, modely aut, které na první pohled stavebnici nepřipomínají. Mladý stavitel z Prahy přivezl například model vozu Tatra 603 a návštěvníky šokuje tím, že v zadním kufru automobilu nechybí ani motor.

Tváří v tvář se na výstavě mohou lidé potkat s jedním z předních českých stavitelů Michalem Horáčkem, kterého proslavily jeho „elastické“ stavby inspirované filmovou tvorbou Tima Burtona. „Do Olomouce jsem přivezl dvě novinky, které jako první uvidí olomoučtí návštěvníci,“ prozradil Horáček.

Dospělí, kteří si s legem hráli jako malí, mohou vzpomínat u kolekce takzvaného space lega. Desítky minut mohou prostát u modelů až šestimetrových vesmírných stanic vytvořených z kostek, které byly v módě v 80. a 90. letech a dnes už jsou k sehnání jen mezi sběrateli. Vesmírnou loď si tady navíc mohou vyrobit i sami. „I my, stavitelé, se nestačíme divit, co všechno jsou děti schopné vytvořit,“ podotkla Wernerová.

Kluci nepřišli o dnes populární City a holčičky zase o Friends. „Dvacet lidi se semknulo a vytvořilo projekt Friends – díky tomu veřejnost uvidí věci, které v žádných katalozích nenajde – zjistí tak, že ze známých kostek se dají vytvořit další fantastické věci,“ doplnila Wernerová.

I ona legu propadla. „Není to jen hračka, ale i lék na nervy. Lego vás dokáže odreagovat. Praví stavitelé už přemýšlejí legem – jdou po ulici a říkají si: to by se dalo postavit,“ směje se žena, které učarovalo filmové lego. Její syn je zase nejmladším stavitelem minecraftu v ČR.