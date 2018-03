Týraný lipicán je jen kost a kůže, majitelce hrozí až půlmilionová pokuta

„Kůň je extrémně vyhublý až kachektický. Jsou viditelné žeberní oblouky, silně vystouplý kohoutek, páteř a obratle. Kůň navíc neměl žádnou hmatatelnou vrstvu podkožního tuku, osvalení bylo minimální. Na stupnici jedna až deset, kdy jedna je vyhublost a deset obezita, byl zhodnocen na stupeň dva,“ přibližuje výsledky kontroly Petr Vorlíček, mluvčí Státní veterinární správy.

Veterináři do obce Hruška na Prostějovsku vyrazili v pátek, o výsledcích kontroly informovali nyní. Jsou přesvědčeni, že kůň nedostával dostatečné množství krmiva a vody.

„Další setrvání zvířete v péči tohoto chovatele by znamenalo zhoršení jeho stavu s reálnou možností úhynu,“ upozorňuje Vorlíček.

Jeho kolegové mají za to, že chovatelka porušila zákon na ochranu zvířat proti týrání. Veterinární správa proto kontaktovala prostějovský magistrát.

„Podala podnět k projednání přestupku městu Prostějov s návrhem na umístění týraného koně do náhradní péče,“ přibližuje Vorlíček.

Město chce koně umístit jinam do několika dní

Záchranu koně má teď na starosti prostějovský odbor životního prostředí. Ženě, u níž veterináři týraného koně našli, tak hrozí pokuta až 500 tisíc korun. Uložit ji může právě město Prostějov.

„Právě bylo bezodkladně zahájeno řízení k odebrání koně do náhradní péče. Budeme se snažit, aby doručovací lhůty byly co nejkratší a náprava přišla v co nejkratší době. Je tu snaha, aby to bylo vyřešeno v řádu několika dní,“ uvádí Pavel Tesařík, referent ochrany přírody a lesnictví.

Tesařík dodává, že jde o první případ týrání či zanedbání péče o zvíře, který město s touto chovatelkou řeší.

„Ani žádný přestupek, nic takového. I celkově na Prostějovsku je to první případ,kdy se odebírá zvíře ze zájmového chovu. Troufnu si říct, že za posledních deset let tady nic takového nebylo,“ podotýká Tesařík.