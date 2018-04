Kvůli kůrovci mohou z měst zcela zmizet smrky, varují radnice v kraji

Napadené stromy mizí z parků i zahrádkářských kolonií na periferii, kácení se však nevyhýbá ani zástavbě. Ve velkém muselo porážet stromy i krajské město.

„V intravilánu Olomouce, zejména v lokalitě Nová ulice a Radíkov, muselo být jen za poslední půlrok kvůli kůrovci zlikvidováno na padesát smrků,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Kůrovec napadl i smrky na výstavišti Flora Olomouc, kde je nyní dvanáct nemocných stromů, a v posledních letech padla k zemi také třicítka smrků ve Smetanových sadech.

„Kvůli tomu zcela vymizel jeden kompaktní porost jehličnanů, které nahradily listnaté solitérní stromy,“ popsala Štědrá.

Šternberk pokácel stovku stromů, Jeseník ještě o polovinu víc

Podobný osud mají i stromy na Šternbersku, kůrovec ve velkém decimuje okolní lesy a řádí i ve zdejších obcích.

„Za poslední tři roky, po které řádění kůrovce nabírá na síle a stromy chřadnou, bylo pokáceno přibližně sto smrků, ať už na okraji města, či uvnitř zástavby,“ potvrdila mluvčí šternberské radnice Irena Černocká. Podle ní jsou nyní všechny napadené stromy ve městě odstraněny.

„Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet, ale dá se předpokládat, že kůrovec bude ohrožovat i další stromy,“ doplnila.

Velký nápor obávaného dřevokazného hmyzu hlásí také jesenická radnice, kde v posledních letech museli pokácet přes 150 stromů.

„V zástavbě šlo o jednotlivé kusy, většina kůrovcových stromů byla v horní části Smetanových sadů,“ přiblížil mluvčí jesenické radnice Richard Kapustka.

V Přerově zmizely smrky hlavně v městském parku Michalov, jednotlivé stromy se potom kácely i mezi domy. Desítky kůrovcových stromů musely k zemi také v Šumperku či v Zábřehu.

Smrky nahradí listnáče, borovice či cypřiše

Velkou spoušť páchá hmyzí škůdce i v Uničově. V městském lesoparku pokácely místní technické služby na devadesát napadených smrků, další desítky jich padly v okrajových částech města. Podle mluvčího uničovské radnice Marka Juráně je další na řadě zahrádkářská kolonie, kde jsou rovněž nemocné stromy.

„Tam se dá nyní mluvit asi o desítce schnoucích smrků. Jejich kácení je ale v režii zahrádkářů,“ vysvětlil Juráň.

Kůrovcová invaze ještě není u konce ani v Jeseníku, kde zbývá vykácet zhruba tři desítky napadených stromů.

„Místo smrků vysazujeme zejména listnaté dřeviny, hlavně malokorunné odrůdy, které jsou vhodné do měst,“ přiblížil mluvčí jesenické radnice Kapustka.

Co se týče jehličnanů, sází města především na cypřiše, borovice či douglasky. Právě tyto druhy jsou do městské zástavby ideální. Vzhledem totiž připomínají vzrostlé smrky, na rozdíl od nich však netrpí nedostatkem srážek, a co je nejdůležitější, jsou odolné vůči kůrovci.