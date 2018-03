Po vichru zákaz vstupu. V lesích není bezpečno, dělníci kácí a uklízí

Zákaz vstupu do lesů, které spravuje společnost Lesy města Olomouce, se objevil včera jako veřejná vyhláška na úřední desce Olomouckého kraje. Vztahuje se k lesům, jež leží v katastru obcí Mutkov, Huzová, Arnoltice u Huzové, Dalov, Horní Loděnice, Hlubočky či Lošov a také Velká Bystřice.

„Doba vyloučení vstupu se stanoví na dobu tří měsíců,“ uvádí dokument. Je možné se proti němu dva týdny odvolat. Krajský úřad ovšem s odkazem na příslušný paragraf v zájmu bezpečnosti zrušil odkladný účinek odvolání.

Olomoucká radnice tak na přístupových cestách rozmístí umístí cedule s informacemi o zákazu vstupu a s mapou, na níž bude zapovězená zóna vyznačená.

Veřejnost do svých městských lesů nepouští od pátku 23. března ani šternberská radnice. Konkrétně jde o lesy v katastru samotného Šternberka a také Lhoty u Šternberka, Dalova a Těšíkova.

„Největší škody napáchal vichr zejména v lokalitách Kiosek, Aleš, Kukaččí les v Dalově, Těšíkovské údolí a Kamenec,“ vypočítává tisková mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

Za porušení zákazu hrozí pětitisícová pokuta

Silný vichr poničil lesy na Šternbersku, Olomoucku, Šumpersku a také ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá ve dnech 17. a 18. března.

Čas na kácení a odklízení dřeva mají dělníci ve šternberských lesích až do 22. června. „V zájmu své bezpečnosti a zdraví respektujte prosím zákaz vstupu do lesů,“ dodává mluvčí.

Ten, kdo by ho porušil, riskuje až pětitisícovou pokutu. Vycházky do lesů poničených větrem nedoporučuje ani státní podnik Lesy ČR, který chce požádat olomoucký krajský úřad a radnici v Šumperku o vydání zákazu vstupu do nejpostiženějších lokalit. O této žádosti úřady ale zatím nerozhodly.

Kvůli silnému větru hasiči likvidovali desítky popadaných stromů: