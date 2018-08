Nikdy nezaváhal, byl to dříč, vzpomínají kolegové a blízcí zemřelého hasiče

„Když jsem se to dozvěděl, hodně to se mnou otřáslo,“ říká Vladimír Vysocký, dlouholetý kamarád Jiřího Rýznara, jenž byl do svého odchodu od hasičů také řadu let jeho nadřízeným. Zesnulého přítele také považuje za nejlepšího velitele družstva a zásahů za celých třicet let, co sám u jednotky v Zábřehu sloužil.

„Byl to skvělý člověk na všech frontách. Neměl slabinu ani profesní, ani lidskou. Spolehlivý chlap, obrovsky pracovitý člověk, ve své profesi se vždycky snažil zlepšovat. Chlapi by pro něj dýchali,“ říká pohnutě Vysocký. Podle něj se Jiří Rýznar pro svoji práci už narodil.

„Vždycky šel příkladem. Při zásazích nikdy nezaváhal. Je to paradox, že člověk, který obětoval své hasičské profesi vše, zahynul, když jel pomáhat,“ dodává.

Stejně, jako by jeho muži pro něj udělali cokoliv, i on za nimi pevně stál, což jeho kamarád a bývalý velitel dokresluje historkou z minulosti.

„Zábřežská stanice patří k menším, proto si tam také hasiči dělali spoustu věcí sami. Hlavně pod Jirkovým vedením přebudovali interiér. Když se pak objevila kritika, že to tak dělat neměli, nebo že Zábřežáci zase mají něco víc než jiní, tak Jirka jenom řekl: ‚My tady žijeme, trávíme v práci třetinu života, takže jsme si to udělali tak, jak nám to vyhovuje‘.“

Hasičem byl už od dětství, po soutěžích zamířil i do služby

Jiří Rýznar byl rodák z nedaleké Nemile. Na hasičskou dráhu se dal už v dětství.

„Už jako žák se účastnil hasičských soutěží, potom závodil za muže. Bylo jaksi samozřejmé, že po vojně se dal k profíkům,“ říká šéf Sboru dobrovolných hasičů Nemile Lukáš Urban. Sám je mladší a je znát, jak velký respekt k muži, o němž hovoří, cítí.

„Jirka byl vždycky velký vzor. Žádná hasičská akce se tady bez něj neobešla. Pomáhal při přestavbě zbrojnice, pomáhal při akcích... Bude nám obrovsky chybět,“ dodává.

K hasičům Jiří Rýznar nastoupil již v březnu 1989 v Šumperku, tehdy to ještě byl sbor požární ochrany. Úspěšně prošel několika funkcemi, poté se v roce 1997 stal velitelem družstva právě na stanici v Zábřehu. A během následujících let si ve sboru získal skvělé jméno, dosáhl hodnosti nadpraporčíka a získal řadu vyznamenání včetně medaile Za věrnost.

Pomoc ostatním pro něj ale nebyla jen profesí. Byl například dlouholetým dárcem krve a krevní plazmy, byl držitelem Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů.

„Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ztratil zkušeného kolegu, který vždy byl vzorem a autoritou pro ostatní. Aktivním přístupem přispíval k motivaci mladších kolegů, ochotně a rád jim předával zkušenosti. Díky své klidné a rozvážné povaze byl v kolektivu velmi oblíbený,“ říká mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

Jak uctít kamaráda? Vyhrajeme pro něj!

Když se nemilští hasiči v pátek dozvěděli o smrti svého kamaráda a kolegy při nehodě cisterny mířící k zásahu, měli zrovna před dlouho plánovanými závody.

„Tu hroznou zprávu jsme se dozvěděli, když jsme ladili poslední věci. Hodně to s námi otřáslo,“ popisuje velitel dobrovolného sboru Urban. O zrušení účasti ale prý vůbec neuvažovali.

„Jirka by to ani nechtěl. Spíš nás to ještě víc vyhecovalo, abychom vše udělali co nejlépe. Řekli jsme si, že tak nejlépe uctíme jeho památku,“ říká. A v těžké konkurenci domácí tým skutečně dokázal vyhrát.

„Musím před kluky smeknout. Nebylo snadné v takovém stavu nastoupit. Podali fantastický výkon. Jirka by z nich měl určitě radost,“ dodává Lukáš Urban.

Tragická smrt Jiřího Rýznara však zasáhla celé Nemile. „Jirka byl obrovská osobnost. Férový člověk, velký dříč, skvělý organizátor a neskutečná autorita. Nikdy nestál stranou. Účastnil se aktivně veškerého dění v obci. V Nemili snad není nikdo, kdo by ho neznal. Jeho smrt je tragédie nejen pro rodinu a hasičský sbor, ale pro celou obec,“ podotýká starosta Nemile Petr Šimek.

Jen těžko se nejspíš v obci se šesti stovkami obyvatel najdou ti, kteří by se v sobotu nevydali do Zábřehu, kde se v půl jedné odpoledne v kostele svatého Bartoloměje koná poslední rozloučení s oblíbeným nemilským rodákem.

Hasiči zároveň připomenou památku svého dlouholetého kolegy v sobotu v poledne, kdy se v celém Olomouckém kraji rozezní sirény. Už o čtyřiadvacet hodin dříve také Jiřího Rýznara uctí hasiči v celém Česku minutou ticha.

