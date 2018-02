Stížnosti na zmrzlé sjezdovky jsou marné, vlekaři šetří a sníh nevyrábějí

Provozovatelé sjezdovek navíc nářky lyžařů odmítají s tím, že sněhu je dost a zásoby s přehledem vystačí do konce sezony. Sjezdovky proto pouze rolbují.

„Je to spíš než jízda na pohodu boj o to, aby se člověk nezranil. Myslím, že za ty peníze, které tady necháme za permanentky, si zasloužíme lépe upravené sjezdovky,“ kritizoval podmínky na Ramzovském sedle na konci uplynulého týdne Jakub Navrátil z Brna. Podobné stížnosti lyžařů se objevily například i ve střediscích na Červenohorském sedle či v Koutech nad Desnou.

Je to jako upadnout na beton, varuje šéf Horské služby

„Sjezdovky jsou nyní přemrzlé, tvrdé a po několika hodinách ježdění se sníh vydře až na ledové plotny. Pády jsou velmi nepříjemné, je to jako upadnout na beton,“ varuje i šéf Horské služby Jeseníky Michal Klimeš. Podle něj je to způsobené především nedostatkem přírodního sněhu.

„Areály nafoukají sníh na začátku zimy a pak už, pokud nejsou na kamení, nový nevyrábějí. A tím, jak se sníh pořád rolbuje, je stále tvrdší. S ohledem na vysoké náklady na zasněžování bych ale vlekařům nevyčítal, že už děla odstavili,“ podotkl Klimeš s tím, že podmínky se v posledních letech s pokročilejší zimou nezhoršují.

„Lyžování je víceméně na technickém sněhu, takže je to podobné. Srovnatelný je také počet úrazů. Letos jsme zhruba na sedmi stovkách, což je obdoba loňského počtu úrazů za stejnou fázi zimní sezony,“ vypočítal.

Přemrzlý sníh je podle něj nebezpečný, vede při pádech na sjezdovkách k úrazům hlavy, a to i s přilbami.

„Na zledovatělém sněhu zaznamenáváme více otřesů mozku, dochází i ke krátkodobým ztrátám vědomí. A to i přesto, že lidé mají ve velké většině případů na hlavě ochranné přilby,“ upozornil šéf horských záchranářů.

Majitelé a provozovatelé jesenických skiareálů nevidí na tom, že už sníh nevyrábějí, nic špatného.

„S tím, co máme, vydržíme až do konce sezony. Každodenní úprava sjezdovek rolbami je dostačující, abychom udrželi kvalitní podmínky pro lyžování,“ uvedla ředitelka areálu Bonera na Ramzovském sedle Karla Kubíčková s tím, že ona ani personál žádné stížnosti na kvalitu sjezdovek nezaznamenali.

Podobně vidí situaci také majitel střediska Proskil v Branné Rostislav Procházka. „Pokud bychom měli málo sněhu, tak určitě ještě nafoukáme. To ale nehrozí, takže vyrábět sníh by teď bylo zbytečné a neekonomické,“ vysvětlil.

Podle něj se rolbař snaží po celodenním lyžování sjezdovky co nejlépe upravit. „Pokud se někde objeví zledovatělý sníh, je potřeba to rozbít a zase srovnat. Nemyslím, že s tím je nějaký větší problém,“ dodal.

Ani v dalších dnech se podmínky na svazích nezlepší

Stížnosti se paradoxně objevily i na střediska, kde nyní foukají čerstvý sníh, například na Červenohorské sedlo či Kouty.

„V nižších polohách, kde hrozí při velké frekvenci lyžařů vydření sněhu, ještě dofoukáváme. Ale to je opravdu jen na doplnění. Rozhodně nejde o celoplošnou záležitost,“ uvedl šéf střediska v Koutech nad Desnou Petr Marek. Ani koutecké středisko podle něj žádné stížnosti nezaregistrovalo.

„Je pravda, že podložka je velmi tvrdá, ale to je v současnosti běžné. Nemyslím, že by přibývalo úrazů. Pokud lidé mají výhrady, měli by se obrátit přímo na personál,“ sdělil Marek.

Ani v dalších dnech se podmínky na svazích nezlepší. Naopak v silných mrazech, kdy teploměry budou atakovat minus dvacet stupňů, bude sníh ještě víc přemrzat a tvrdnout.