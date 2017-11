Do školy jako na ranní směnu. Děti z Libavé vozí autobus už na půl sedmou

Dětem z druhého stupně libavské školy začíná vyučování v sedm ráno, mladším žákům deset minut před osmou.

„První stupeň má ranní družinu a na první hodinu čeká. Vyučování je nastaveno tak, aby děti stihly autobus zpátky, který jede v poledne. Žáci druhého stupně, kteří mají i delší vyučování, jsou tu ale dvakrát týdně od půl sedmé do čtvrt na čtyři,“ řekla starostka obce Štěpánka Tichá.

Aby to pro děti nebylo tak náročné, obec by podle ní potřebovala, aby jeden autobus jezdil do vesnice také před osmou a další kolem půl třetí zpátky.

Autobusová spojení do Města Libavá, stejně jako v celém regionu, řeší příspěvková organizace kraje KIDSOK. Pro její zástupce nejsou stesky Libavských žádnou novinkou. Doposud však podle nich neměla situace řešení.

„Veřejnou dopravu objednává kraj, který ji hradí z veřejných prostředků. Proto musí být maximálně hospodárná, stejně jako přínosná pro co největší počet cestujících. Na autobusových linkách je proto používán takový počet autobusů, který při optimálně sestaveném oběhu vozidel zajistí provoz všech spojů,“ vysvětlila mluvčí kraje Eva Knajblová.

Na dětech je únava znát, upozorňuje ředitelka

Dvě linky mířící do Města Libavá podle ní přijíždějí do obce už kolem půl sedmé, aby navazující spoje stihly včas přivézt žáky a studenty do škol v Moravském Berouně a ve Šternberku.

„Při daném počtu vozidel tedy nelze zajistit příjezd ‚školních‘ spojů do Města Libavá až před osmou hodinou,“ dodala Knajblová.

Učitelé z libavské školy jsou za léta, co doprava takto funguje, na systém brzkého začátku vyučování zvyklí, kvůli školákům se s ním ale nikdy nesmířili.

„Na dětech je znát únava. Když rodiče navíc nedohlédnou, aby šly včas spát, a řada z nich dětem ráno nenachystá ani snídani, je to o to horší. Nevyspalí a hladoví se žáci těžko soustředí a ve škole pak polehávají po lavicích,“ popsala ředitelka Marie Šímová.

Škola zrušila i kroužky, děti by na ně musely čekat

Devítiletka kvůli špatnému spojení musela rezignovat na odpolední kroužky, unaveným dětem se na ně ve škole nechce čekat. Stejně jako starostka i ředitelka by byla ráda za posílení spojení.

„Ideální by byl malý autobus, který by fungoval jako školní. Objel by vesnice, z nichž k nám jezdí děti, tak aby tady žáci byli před osmou. Jeden spoj navíc by byl potřeba i odpoledne,“ tvrdí Šímová.

Řešení, které by školákům vyšlo vstříc, se nepodařilo najít za poslední dvě desítky let. Změnit se to nyní pokouší dvojice senátorů z regionu Jitka Seitlová a Lumír Kantor.

„Ve většině obcí v České republice chodí děti do školy na osmou, protože se dospělo k závěru, že tento čas je ze zdravotního hlediska ideální. Vím, že někde mají školáci vyučování od devíti, ale od sedmi? Aby žáci dojíždějící do Města Libavá stihli ranní autobus, musejí vstávat už kolem páté ráno. To je zvlášť u prvňáčků brutální,“ myslí si Seitlová, která spolu s Kantorem oslovila v této souvislosti hejtmana Ladislava Oklešťka, aby se pokusili najít řešení.

„Obec, která nemá hospodu, obchod a školu, je na odpis!“

Kraj nevylučuje, že spojení do obce zlepší. „Veřejná doprava se v průběhu času mění a stále operativně vytváří. Nelze zcela vyloučit posílení spojení, neboť varianta zajistit to stávajícími spoji a busy zatím možná není,“ uvedla Knajblová.

Školu ve Městě Libavá navštěvuje zhruba 90 dětí, přičemž velká část z nich dojíždí z Domašova nad Bystřicí, Norberčan nebo Heroltovic. Stejně jako Město Libavá byla škola až do roku 2015 součástí vojenského újezdu. Jejím zřizovatelem byl dříve kraj, ale dotovalo ji ministerstvo obrany. Po vyčlenění z vojenského prostoru a vzniku samotné obce přešla škola pod správu Města Libavá.

Devítiletka funguje na výjimku, nemá totiž dost dětí ve třídách. Některé ročníky jsou proto spojené a obec musí doplácet na platy kantorů. I tak radnice hodlá školu udržet za každou cenu.

„Školu chceme, protože jsou v ní naše děti. Doufám, že v této koncepci budou pokračovat i generace zastupitelů po nás. Vždyť obec, která nemá hospodu, obchod a školu, je na odpis!“ prohlásila již dříve starostka Tichá.