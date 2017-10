Místní špičky ANO ve volbách nechtěly „sběrače kroužků“, opět je přeskočil

Šestka kandidátky ANO dostala od lidí 7 208 preferenčních hlasů, o téměř dva tisíce více než jednička, hejtman Ladislav Okleštěk.

„Jsem za ten výsledek neskutečně rád. Vypadá to, že jsem nejen nikoho nezklamal, ale naopak ještě mnoho lidí získal. A že si mě pamatují jako obyčejného doktora - teď jsem zrovna skončil službu,“ řekl Brázdil večer po sečtení hlasů.

„Také jsem rád, že mě někteří včetně Andreje Babiše a prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka podrželi, když se mě určití straníci báli, a že jsem jejich důvěru nezklamal. Dosažený výsledek je po těch vnitrostranických tahanicích pro mě zadostiučiněním. Úspěch se prostě někdy neodpouští,“ dodal.

Voliči vynesli lékaře záchranné služby Brázdila kroužkováním do Sněmovny už v roce 2013, z desátého místa přeskočil i tehdy lídra. O rok později se dostal také do olomouckého zastupitelstva, tehdy před jedničku kandidátky poskočil z patnáctého místa.

Neuspěl jen v senátních volbách, kde ho loni ve druhém kole porazil jiný lékař - primář novorozeneckého oddělení olomoucké fakultní nemocnice Lumír Kantor kandidující za KDU-ČSL.

Krajské špičky nechtěly Brázdila ani na posledním místě

Ještě před prázdninami to ale vypadalo, že se Brázdil v těchto volbách o hlasy voličů ucházet nebude. Krajské předsednictvo i krajský sněm schválily kandidátku bez jeho jména. Jako důvod zazněla „malá aktivita ve vztahu k jiným oblastem neboli okresům“. Brázdil se pokusil rozhodnutí spolustraníků zvrátit, ale marně.

„Jeden člověk dokonce z kandidátky odstoupil a nabídl své místo pro mě. Anebo jsem navrhl, aby mě dali na poslední místo. Ale ani to se nepovedlo,“ líčil tehdy (o tahanicích o kandidátku čtěte zde).

Podle politologů byly zřejmě hlavním důvodem právě obavy z toho, jak pořadím na kandidátce zamíchají voliči.

„Za jeho stažením vidím spíše zákulisní motivy. Koneckonců současná kandidátka není obsazena výraznými osobnostmi a krajské vedení si patrně chtělo pojistit, aby voliči do kandidátky svými kroužky zasáhli co nejméně,“ hodnotil například politolog olomoucké Univerzity Palackého Jakub Lysek.

Situaci změnil až zásah celostátního výboru ANO, který Brázdila na kandidátku opět vrátil (psali jsme o tom zde).

Brázdil není v regionu jediným volebním skokanem, voliči zamíchali pořadím ještě u ODS a ČSSD. Obě strany získaly po jednom poslaneckém mandátu a do Sněmovny zamíří v obou případech kandidáti ze třetích míst.

U sociální demokracie lidé více než třinácti stovkami preferenčních hlasů upřednostnili primátora Olomouce Antonína Staňka.

„Nečekal jsem to. Když se podíváte na výsledky, velmi silnou podporu jsem dostal od voličů v Olomouci a v okrese Olomouc. Vnímám to tak, že je to i ocenění práce těch tří let v čele Olomouce a vedení města. A je to i závazek, který z toho vyplývá,“ reagoval Staněk.

Za občanské demokraty bude díky téměř dvěma a půl tisícům kroužků poslankyní Zuzana Majerová Zahradníková.

„Vzhledem k tomu, kolik práce jsem odvedla ve volební kampani, jsem v to (že se dostane do Poslanecké sněmovny, pozn. red.) doufala. Kampaň jsem zahájila už v květnu, snažila se být co nejvíc mezi lidmi, komunikovat s nimi, protože jsem přesvědčená, že kontaktní kampaň je nejlepší. Zároveň jsem se ale neupínala k tomu, že někoho přeskočím. Bojovala jsem pro ODS, za její celkový výsledek,“ komentovala své zvolení.