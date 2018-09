Petříček má na ministra slušnou kvalifikaci, řekl Zeman. Amnestii nechystá

„Pan Petříček má poměrně velice slušné kvalifikační zázemí a to je možná pro jeho budoucí dráhu důležitější než jeho vazba na pana Pocheho,“ reagoval Zeman na dotaz, zda nevnímá nominaci Petříčka jako snahu obejít jeho rozhodnutí vzhledem k tomu, že byl v minulosti Pocheho asistentem v Evropském parlamentu.

„Čili já samozřejmě vyčkám, až mi premiér předloží návrh na pana Petříčka. Pokud se tak stane, tak ho samozřejmě přijmu jako každého kandidáta na ministra a své rozhodnutí oznámím až po této schůzce,“ dodal.

Europoslanec Poche byl prvotním kandidátem sociálních demokratů na šéfa, Zeman ho ale odmítl, což zdůvodnil mimo jiné Pocheho postojem k migraci. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka navíc zmínil, že Poche neměl ani podporu premiéra Babiše. Prezident už údajně slíbil, že kvůli nominaci Petříčka nebude dělat žádné problémy.

Kromě toho se Zeman na setkání s novináři, které se konalo v hotelu na hoře Praděd, vyjádřil k možnosti amnestie při příležitosti stého výročí vzniku Československa 28. října.

„Jsem zásadní odpůrce amnestie. Tvrdím, že je to plošná milost, to znamená poskytovaná bez ohledu na konkrétní osoby. Jak víte, já občas, ale nepříliš často, milost uděluji, ale udělovat amnestii by mi připadalo nerozumné. Chápu, a už tu byl jeden takový případ, že by to ulehčilo přeplněným věznicím, ale amnestie není od toho, aby snižovala počet vězňů,“ shrnul prezident.

Zeman během své třídenní návštěvy po příjezdu do Olomouce vyrazil postupně do Kojetína, Šumperka, Luboměře pod Strážnou, Přerova a Mikulovic a na Praděd, kde podle svých slov nikdy v životě nebyl. Mimo jiné řekl, že vyznamená učitelku, která zachránila čtyři děti před sražením autem. V Přerově čelil skupině protestujících, mezi kterými byl i disident Vladimír Hučín.

