Prezident přirovnal politiky ke slepicím na dvorku, zdraví nekomentoval

Miloš Zeman přijel před olomoucké hejtmanství v půl jedenácté dopoledne a uvítaly ho mimo jiné i zhruba dvě desítky jeho příznivců. Při vystupování z auta a pak i při chůzi mu pomáhala ochranka, nejspíš i proto, že při jarní návštěvě olomouckého hejtmanství prezident na schodech budovy zakopl a ztratil botu (psali jsme zde).

Fakt, že tomu média věnovala pozornost, nesl nelibě a neopomněl si kvůli tomu do nich rýpnout i nyní při zahájení debaty.

„Byla to pastva pro novináře, protože vyzutou botu dokáží pochopit. Hluboké myšlenky, které si nyní mezi sebou vyměníme, pochopit nedokážou, a proto o nich v zítřejších novinách nebude ani slovo,“ uvedl Zeman.

Jednou z myšlenek, které poté zazněly, bylo například přirovnání politiků ke slepicím na dvorku, a to při rozebírání váznoucích povolebních jednání.

„Každá slepička dbalá své cti nejdřív oběhne tři kolečka, aby to nevypadalo, že to tomu kohoutkovi dává zadarmo a že je taková slepičí prostitutka. Politické slepice teď mají za sebou zhruba druhé kolečko. Až se přiblíží další pokus, tak už budou unavené, kohout nadržený a tudíž předpokládám, že s velkou pravděpodobností vláda vznikne. Ať už menšinová, která bude tolerována - já ji měl čtyři roky a fungovalo to, nebo koaliční,“ shrnul prezident.

Za první nadějný krok podle svých slov považuje vyjádření šéfa KSČM Vojtěcha Filipa, který připustil, že při splnění jejich podmínek jako je obecné referendum nebo garance zvyšování minimální mzdy jsou komunisté ochotni tolerovat Babišovu menšinovou vládu.

Zeman: Vláda může fungovat i bez důvěry, ale nepřál bych si to

Kromě toho Zeman prohlásil, že je proti předčasným volbám. „Za prvé je urážkou občanů, když politici několik málo měsíců po řádných volbách chtějí uspořádat další předčasné. Občané jednou rozdali karty a politici nimi mají umět hrát. Když to neumějí, ať jdou od válu. Druhý argument je, že předčasné volby by stály zhruba miliardu korun. Jistě si dovedeme představit užitečnější účely než je nový volební výdaj,“ řekl Zeman.

Také připomněl, že Ústava ČR mu dává po třetím nevyslovení důvěry vládě možnost Sněmovnu rozpustit a otevřít tak cestu k předčasným volbám, i možnost nechat vládnout vládu bez důvěry.

„V Ústavě je napsáno, že prezident Sněmovnu rozpustit může, nikoliv musí. Sněmovna může mít vládu, která sice bude bez důvěry, ale teoreticky, ne že bych si to přál, může vládnout i celé funkční období. Samozřejmě ale věřím, že zde nakonec bude vláda, která bude mít většinovou podporu,“ uvedl Zeman.

Nijak se naopak nevěnoval tématu svého zdraví a nereagoval na úterní tvrzení brněnského radního Svatopluka Bartíka, že má rakovinu.

Prezident dnes odpoledne zamíří mimo jiné ještě do olomouckých mlékáren Olma patřících do koncernu Agrofert nebo do Lipníku nad Bečvou. Zde může dojít k jeho konfrontaci s bývalým disidentem a mluvčím Charty 77 Tomášem Hradílkem, který minulý týden zahájil hladovku na protest proti opětovné kandidatuře Miloše Zemana do funkce prezidenta (více čtěte zde).

Zeman přijel na návštěvu Olomouckého kraje během svého funkčního období už popáté. Původně měl vyrazit do Zlínského kraje, po oznámení tamního hejtmana, že kraj uhradí pouze večeři pro úzkou delegaci, ale své plány změnil (podrobnosti zde).

Ministr zemědělství a krajský zastupitel Marian Jurečka následně vyzval hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, aby kraj Zemanovu pátou návštěvu už neplatil, Okleštěk to ale odmítl (psali jsme zde). Včetně té současné stály návštěvy krajskou pokladnu celkově už zhruba 1,8 milionu korun.