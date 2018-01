Čínský investor přinesl do fotbalového klubu peníze i stín sázkařské mafie

Portugalský Atlético CP, irský Athlone Town či rumunské Clinceni. Všechny tyto kluby spojují skandály s ovlivňováním výsledků v posledních letech. A současně vazby na společnost Anping Football Club zaregistrovanou v Hongkongu jistým Erikem Maem, která se věnuje podnikání ve fotbale. A podle zjištění MF DNES vstoupili v létě do mohelnického klubu právě lidé s ní spjatí.

Můžete se ptát, proč zrovna do malého oddílu působícího až ve třetí nejvyšší soutěži. Jenže o kvalitu ligy v tomto případě nejde, důležité je jedině to, zda na ni jde sázet na asijských internetových portálech.

Investigativní novinář Richard Cook v článku No game too small to rig, v překladu Žádný zápas není moc malý na zmanipulování, publikovaném v Asia Times vysvětluje, že jde o opakující se vzorec a mění se jen země.

„Syndikáty ovlivňující zápasy používají nastrčené firmy k nákupu malých klubů v Evropě už od roku 2013 a pravděpodobně i dříve. Způsob je vždy stejný. Koupí klub, obsadí ho svými lidmi, přivedou vlastní hráče a tlačí na trenéra, aby hráli ti, jež potřebují,“ cituje Javiera Menu z The International Centre for Sports Security, mezinárodní neziskové společnosti, která usiluje o zachování bezúhonnosti sportu.

Čím menší klub, tím lepší, k jeho ovládnutí totiž stačí nižší částka. Fotbalovými oddíly s finančními problémy je Evropa posetá a za vstup investora jsou často ochotné udělat cokoliv. V Mohelnici stačila částka kolem sto tisíc eur.

Tamní klub byl v posledních letech na vzestupu, pyšní se třeba nedávno dostavěnou tribunou, opečovávaným hřištěm i další plochou s umělou trávou třetí generace. Vše je spojeno hlavně se jménem Davida Crhy, který jako mecenáš a předseda dotáhl na jaře 2015 klub poprvé v historii do třetí nejvyšší soutěže. Na podzim 2016 však oznámil konec ze zdravotních důvodů.

Klubový výbor tak musel řešit, jak tým zachránit, i jestli se podaří chybějící peníze získat jinde, nebo dobrovolně sestoupí o dvě úrovně níž do krajského přeboru.

Tehdy se poprvé objevil u brány stadionu muž, který tvrdil, že má za sebou zahraniční kapitál. Byl to Přemysl Buba, dvaatřicetiletý hráčský agent, a sliboval, že do klubu přinese čínský kapitál.

Vlivným investorem se stala firma stará jediný den

Dva největší sponzoři však prohlásili, že pokud se Mohelnici podaří třetí ligu udržet, peníze na další sezonu seženou. Kolo před koncem mohli fialoví slavit a na poslední zápas už se přijel podívat i nový trenér Karel Trnečka, ligou protřelý šedesátník. Začal přivádět první posily a další byly na cestě.

Jenže měsíc před začátkem soutěže bylo všechno jinak. V pátek 7. července se znovu objevili tajemní čínští investoři a na stůl položili svou nabídku na spolupráci i částku kolem tří milionů korun odpovídající rozpočtu na celou sezonu v Moravskoslezské fotbalové lize (MSFL). V požadavcích měli vlastního sportovního manažera, který zajistí stáže pro začínající čínské fotbalisty a přivykání na evropský fotbal.

O pár dní později pak výbor klubu vstup investora odhlasoval poměrem pěti hlasů proti třem a 12. července podepsaly obě strany memorandum o spolupráci. Oním investorem se stala společnost Football Investment Limited (FIL), zaregistrovaná jen o den dříve Přemyslem Bubou. FIL měla základní jmění přesně jednu libru a sídlo v typickém rodinném domě v britském Essexu.

Xialong Ji a evropský fotbal Jméno 34letého rodáka z Pekingu, který si v Evropě nechává říkat Bruce Ji, zmiňuje Asia Times v souvislosti s fotbalem poprvé v roce 2013 v Atlético Clube de Portugal po tom, co většinový podíl v tehdy druholigovém portugalském klubu získala čínská společnost napojená na Erika Maa, zakladatele Anping Football Club. Bruce Ji měl před zápasy vstupovat do kabiny Atlética CP a opakovaně se pokoušet protlačit některé hráče do sestavy. O rok později bylo Atlético vyšetřováno portugalskou policií a Interpolem pro podezření z korupce a v současnosti tento klub s bohatou historií působí v lokální lisabonské soutěži na úrovni šesté ligy. Rumunští investigativní novináři Costin Stucan a Marius Mărgărit se v roce 2016 zase detailně zabývali děním kolem místního klubu FC Clinceni poté, co do něj kapitálem vstoupil Eric Mao. A i zde narazili na jméno Bruce Ji. FC Clinceni záhy zabředlo do aféry s ovlivňováním výsledků a výsledkem bylo vyšetřování, usvědčení a také potrestání tehdejšího sportovního ředitele Alexe Dragomira.

Ani to mohelnickým funkcionářům nepřišlo podezřelé, podmanila si je elegance a vystupování dvou asijských manažerů.

Jak potvrdilo několik lidí z okolí klubu, byl jedním z nich jistý Xialong Ji. Mohelnice by se přitom bez čínského investora zřejmě obešla, na rozdíl od portugalského Atlétika CP či Clinceni nečelila existenčním potížím.

„Do rozpočtu na sezonu nám chyběly řádově statisíce korun a měli jsme připravený seznam dvaceti firem z okolí, které jsme se chystali oslovit. Nebyl by to problém,“ říká tehdejší sekretář Jiří Srdýnko. O vstup čínského kapitálu nestál, a tak den po podpisu smlouvy z klubu odešel.

„Myslím, že v mohelnickém klubu by měli dostávat šanci hlavně místní fotbalisté, proto jsem nechtěl dál zůstat. Tehdy jsme ale ještě nikdo nevěděli, kdo sem přijde,“ naráží na dění, které přinesly další měsíce.

Z Mohelnice měl být náhle profiklub

Vše kolem řízení mužstva převzal Přemysl Buba a do kabiny nakráčel s velkými plány.

„Řekl mi, že chce z Mohelnice udělat profesionální klub a mám mu udělat seznam, co k tomu budeme pro přípravu potřebovat. Na stránku jsem tedy vypsal vše počínaje balóny až po sporttestery, ale výsledek byl, že se ani jedna věc během mého působení v klubu nekoupila. Jediné čtyři míče koupil starý výbor, aby byly na zápasy,“ líčí první kontakt s novým manažerem trenér Karel Trnečka.

Místo rozjednaných posil začali přicházet hráči nižší, spíše divizní úrovně a také první čínští fotbalisté.

„První trojice ale v žádném případě neměla kvalitu na A mužstvo, spíš na béčko nebo do dorostu,“ říká Trnečka.

Významnější posilou se jevil jen lotyšský obránce Kirils Grigorovs, který minulou sezonu působil v Athlone Town, nejstarším irském klubu už roky jen vzpomínajícím na zašlou slávu a zápasy v evropských pohárech. Jeho fanoušci proto zavětřili naději na postup z druhé ligy, když do něj vstoupili asijští investoři. Jak se však ukázalo, nešlo o žádné rozmařilé mecenáše, nitky vedly opět k Eriku Maovi.

Grigorovs byl na hřišti i 27. dubna 2017 při derby s Longford Town, které skončilo skandálem. Dva fanoušci na tribuně dostali během zápasu za stavu 1:2 zprávu od člověka monitorujícího nestandardní sázky, že v závěru padne čtvrtý gól. V nastavení si pak brankář a stoper Athlone počínali neuvěřitelně nešikovně a byl z toho gól na 1:3, který údajně vynesl kolem 600 tisíc dolarů.

Přišel i hráč z dříve vyšetřovaného portugalského klubu

Z ovlivnění tohoto i dalších dvou zápasů byl vyšetřován rumunský obránce Dragon Sfrijan, lotyšský brankář Igor Labuts a právě Grigorovs. Jako jediný z této trojice však vyvázl bez trestu a v srpnu už se tedy mohl hlásit trenéru Trnečkovi na své další štaci.

„Nevím, jakou měl historii, dostal jsem na něj echo od jednoho agenta z Ruska,“ vysvětluje Buba. Grigorovs se zapojil do tréninku, několik kol však trvalo, než se vyřešily formality jeho přestupu.

„V tréninku nevypadal zle, ale v posledním přípravném zápase jsem na něj změnil názor, vůbec se mi nelíbil. Buba mi naopak tvrdil, že je to výborný hráč a přesvědčoval mě, ať ho postavím, poprvé ale mohl stejně hrát až ve čtvrtém kole v Kroměříži. Tam dostal šanci, ale hořel jak papír, udělal penaltu a zavinil další gól, když nepochopitelně vystoupil do strany, tak jsem ho v 39. minutě vystřídal. Od té doby už jsem ho nestavěl,“ vypráví Trnečka.

Ve chvíli, kdy Grigorovs opouštěl hřiště, prohrávala Mohelnice 0:3, po přestávce dokázala snížit dvěma góly a několik dalších šancí neproměnila. V tomto zápase se stalo snad úplně vše o čem sázkař sní - padlo pět branek, měl rychlý gól v úvodních deseti minutách i tečku v závěru a penaltu kopali oba soupeři. Převedeno do řeči peněz – v případě vsazených desetitisíců by to znamenalo sedmimístné výhry.

Špatně doplněný tým v MSFL nevyhrával, po pěti kolech měl jen jeden bod. Buba přivedl další čtyři čínské hráče, mezi nimi byl i 24letý obránce Dongyang Liu z jehož životopisu vyčnívá Atlético Clube de Portugal v sezoně 2014/15, tedy v éře Erika Maa.

„Ze všech čínských hráčů byl jediný s kvalitou na třetí ligu. Byl to levák, kopal výborně standardky, tak jsem ho dal do základní sestavy. Buba si vymiňoval, aby v rámci spolupráce čínští fotbalisté nastupovali, ale samozřejmě jsem na něj nedal. Hrál jen ten levý bek, protože na to měl, na deset minut jsem tam poslal ještě Yimurana, který byl jakžtakž dobrý,“ vypráví Trnečka.

Novému brankáři, který přitom nebyl potřeba, se vůbec nedařilo

Buba odmítá, že by prosazoval nějaké hráče do sestavy. „To, kdo hrál, byla věc trenérů, ti si volili sestavu,“ tvrdí.

Do čeho však zasahoval, bylo složení realizačního týmu, když přivedl kondičního trenéra Dušana Žmolíka. Stačila jen dvě kola a povýšil, Trnečka se totiž musel poroučet a 35letý Žmolík bez zkušeností s koučováním v kategorii dospělých tým převzal.

A čínských hráčů v sestavě začalo přibývat.

„Měli jsme domluvu s investorem, že pokud to půjde, měli by nějací čínští hráči nastupovat. Snažili jsme se vycházet vstříc, ale když chtěli, aby hráli na konkrétních postech, zamítl jsem to. Pravého záložníka chtěli dát na pravého obránce, ale řekl jsem, že tam hrát nemůže. Rozhodnutí jsem měl vždycky já,“ tvrdí Žmolík.

Na stadionu fotbalového FK Mohelnice se po vstupu čínského investora do klubu začaly dít zvláštní věci.

Trnečka však poukazuje například na příchod nového brankáře. „Nepochopil jsem, proč ho Buba přivedl. Ve Valašském Meziříčí se ho chtěli zbavit a my jsme dva brankáře měli,“ zmiňuje.

Třicetiletý Pavel Rohel hned naskočil do základní sestavy a příliš se mu nevedlo. Ve 14. kole vedla Mohelnice doma nad Vyškovem 2:0 ještě v 70. minutě, než Rohel vyběhl do rohu šestnáctky, kde bez možnosti zahrát míč fauloval útočníka Koudelku. V poslední minutě pak domácí přišli o výhru střelou zpoza šestnáctky, proti které podle videozáběrů mohelnický brankář ani nezvedl ruce.

Nic platní mu nebyli ani spoluhráči z obrany Dongyang a střídající Grigorovs. Výlet do rohu šestnáctky okořeněný faulem předvedl Rohel i o tři kola dříve doma s Hulínem, který šel z penalty do vedení 2:1 a nakonec vyhrál 3:1.

Nižší české soutěže jsou plné podezřelých zápasů

Hledáním zápasů, jež mohou být ovlivněné, se zabývá několik organizací, dokáží je detekovat pomocí abnormálně vysokých vsazených částek. Podle informací MF DNES, které pocházejí od zdrojů, jež se v oblasti prověřování regulérnosti soutěží pohybují, jsou nižší tuzemské ligy - včetně právě MSFL - podezřelými zápasy zamořené.

Jeden příklad za všechny: Mohelnice v posledním kole zajížděla do Valašského Meziříčí a zápas byl v podezření už před výkopem.

„Měli jsme nějaké indicie. Nechtěl jsem tomu ale věřit a vyvrcholilo to tím, že jsem se dohádal s čínským investorem, že to nejde, aby nás podezíral. Ale když jsme si projeli zápasy zpět, tak jsem byl asi naivní a asi tam opravdu k něčemu docházelo,“ přiznal trenér Žmolík dodal, že s tímto podezřením přišel právě čínský investor.

„Hlídali si to a díky tomu jsme na to potom jakoby přišli,“ zastává se naopak čínských partnerů klubu.

Podle informací MF DNES byla v tomto zápase vsazena vysoká částka na to, že padnou čtyři branky, nakonec ale po penaltě na každé straně, několika šancích v závěru a tyči v 90. minutě zvítězil domácí tým 2:1.

„Byly tam divné věci, ale takových zápasů jsme s odstupem času našli asi šest. Nemám žádný důkaz a nemohu nikoho obvinit bez důkazů. Určité zvěsti o našem soupeři jsou, to jsem zaslechl. Ale nemám žádné takové informace,“ reagoval Buba.

Po (ne)vyhazovech hráčů odpovědi na otázky nikdo nehledá

Poslední tečkou za mohelnickým podzimem bylo zemětřesení v kabině. Tři hráči měli skončit právě kvůli podezření z ovlivňování zápasů.

„Nikoho jsem ale vlastně nevyhodil, protože ti, co byli v podezření, se už potom neukázali, nebylo tedy koho vyhazovat. Sami zmizeli a na tréninku už nebyli. Nevím, jestli jim z vedení někdo napsal nebo ne,“ prohlásil trenér Dušan Žmolík a odmítl uvést jejich jména. Podle zdrojů MF DNES šlo o brankáře Rohela a dvojici obránců Kirilse Grigorovse a Daniela Ivana.

Bez zajímavosti není, že i přes podezření na ovlivněné zápasy, se spojením některých hráčů i manažera Bruce Ji s kluby zapletenými do skandálů v jiných zemích v mohelnickém klubu ani teď nezabývají.

„Nechci se k tomu vyjadřovat. Jsou to věci, se kterými jsem se setkal, ale jelikož mě nebyly předloženy nějaké důkazy o téhleté činnosti, tak to nemohu potvrdit ani vyvrátit,“ tvrdí předseda klubu Igor Machálek.

Zdá se tedy, že i v dalších měsících bude dění v mohelnickém fotbale zajímavé sledovat nejen kvůli fialovým dresům...