Nevím, neznám, říká strůjce podivného čínského vlivu v mohelnickém fotbalu

Můžete jmenovat čínského partnera?

Je to skupina investorů.

Jedním z nich je Xialong Ji, který si říká i Bruce Ji a jehož jméno se objevuje v souvislosti s vyšetřováním ovlivňování zápasů. Co k tomu můžete říct?

O tom nic nevím. Já zastupuji anglickou společnost a tam jsem se nesetkal s ničím takovým.

Jde o anglickou společnost Football Investment Limited, která uzavřela smlouvu s FK Mohelnice?

Ano, je to tak.

Tu jste založil den před podpisem smlouvy. Je to tak?

To nevím, kdy byla podepsaná smlouva.

V dokumentech je napsáno, že její jmění je jedna britská libra. Z čeho tedy partnerství plní?

Základní jmění společnosti je jedna věc, daňové přiznání se bude teprve podávat, nějaké obraty tam určitě probíhají.

To, že se ve vaší blízkosti v Mohelnici pohybuje Xialong Ji, je nezpochybnitelný fakt.

Nevím, od koho čerpáte informace. Nevím, jestli se já osobně pohybuju s nějakým Xialongem Ji. Já jsem pracoval pro pana Zhanga, ten mi přivádí hráče. Já spíše řeším fotbalové věci.

Číňan, se kterým jednáte, se tedy jmenuje Zhang?

Ano. Ale nemám jen jednoho, potkal jsem se se třemi, střídají se, jedná se o konsorcium investorů, kteří investují do hráčů. Jedná se o stáže, mají tu získávat evropské zkušenosti a následně se transferovat zpátky na čínský trh. Z pěti nebo šesti hráčů, které jsme měli zaregistrovány, zůstal v Česku jen jeden, ostatní jsou na zkoušce v čínské superlize. Máme nabídku na dva hráče do druhé čínské ligy. Tohle je ten systém.

Prozradíte jména ostatních čínských kontaktů a konsorcia?

To teď není důležité. Jakmile se dokončí celý proces založení akciové společnosti, tak oznámíme celkovou strukturu. Máme v plánu rozkrýt jméno skupiny, která stojí za anglickou společností, zatím je to v provizorním řešení. Jsme dohodnutí, že jakmile bude všechno hotovo, přijdeme s nějakou prezentací.

Přivedl jste lotyšského hráče Kirilse Grigorovse. Víte, že byl vyšetřovaný v souvislosti s ovlivněným zápasem v Irsku?

To byla souhra náhod. Ten hráč nepotvrdil své kvality a moc toho neodehrál. Nevím, jakou měl historii, dostal jsem na něj echo od jednoho agenta z Ruska, který ho doporučil. Tak jsme mu dali šanci, v přípravě vypadal dobře, ale pak už ne. Nevím, jestli nakonec odehrál jeden, dva nebo tři zápasy. Výkonnost neodpovídala tomu, co potřebujeme.

Přemysl Buba O dvaatřicetiletém muži se toho ve fotbalových kruzích moc neví. Sám se profiluje jako hráčský agent FIFA, ale jaké fotbalisty zastupuje se nedozvíte, protože webové stránky jeho agentury neexistují. V oficiální struktuře FK Mohelnice rovněž nefiguruje, přestože od léta řídí první mužstvo hrající třetí nejvyšší soutěž. Prostřednictvím své firmy zaregistrované ve Velké Británii a s čínskými investory v zádech podepsal s Mohelnicí smlouvu o spolupráci.

Zasáhl do šesti zápasů. Usiloval jste o to, aby hrál?

Ne, to byla věc trenérů. Ti si volí sestavu.

Někteří hráči byli po podzimní sezoně vyhozeni.

Nikdo od nás nebyl vyhozený. No, vyhozený byl Palatický a Pezzotti z důvodu neuspokojivých výkonů a po sezoně skončili Ivan a Rohel, ale neřekl bych, že byl někdo vyhozen. Nejvíc bychom o tom měli vědět my v Mohelnici.

Jste nějak ve spojení s lidmi, kterých se týká skandál v irském Athlone či v Portugalsku?

Vím, že v Athlone něco bylo. Grigorovse jsme se na to ptali a on nám tvrdil, že s tím nemá nic společného, a tím to pro mě skončilo. Jeden zápas se mu nepovedl, tak za ním přišli. Ale nevím, s kým bych měl být v kontaktu z Athlone. Komunikoval jsem jen s manažerem, když jsem si vyžádal jeho (Grigorovsovu – pozn. autora) transferkartu.

Měl jste na podzim v klubu hráče, jenž dříve působil v Atlético Clube de Portugal vlastněném čínským konsorciem.

Ano, Dongyang Liu.

Dnes hraje tento klub lokální soutěž poté, co byl vyšetřovaný policií i Interpolem. A Dongyang Liu je v Mohelnici...

Já vám rozumím, ale o tom nic nevím. Dostal jsem ho tak, že je to čínský hráč a chceme, aby hrál. Neřešil jsem tyto věci. Řekli mi, jakého hráče chtějí, a já jsem zařizoval transfery a registrace. Nezkoumal jsem jejich historii.

Jak se k vám čínští investoři dostali?

Dělal jsem agenta a s partnerem jsme přiváděli hráče ze zahraničí, z Afriky a Jižní Ameriky. Bavili jsme se o spolupráci, chtěli jsme zavést fotbalovou akademii, dostal jsem kontakt, že to, co dělám, by chtěli, abych dělal i pro čínské hráče. Zařídil jim příležitost v Evropě a nechal je hrát.

Je pravda, že jste před posledním zápasem podzimní sezony řešili podezření, že bude zmanipulovaný?

Nevím. Nemyslím si. Byly tam divné věci, ale takových zápasů jsme s odstupem času našli asi šest. Nemám žádný důkaz a nemohu nikoho obvinit bez důkazů.

Jak jste se k tomu postavili, že u šesti zápasů mohlo dojít k ovlivnění?

Dívali jsme se, že někteří hráči nepředvedli tak uspokojivé výkony na to, že byli zkušení. Nevím, jak můžu změnit nějaké výsledky, chování hráčů na hřišti, jestli udělá chybu nebo penaltu. Takovými spekulacemi se můžeme zabývat pořád dokola. Jsme transparentní a všechno je nadstandardní.

Xialong Ji je člověk, kterého v Mohelnici vídá řada lidí, je nezpochybnitelné, že s ním přicházíte do kontaktu.

Kdy? Tady byli nějací Číňani na začátku, v červenci, pak sem přijel manažer.

Určitě si vzpomenete, kdo byl u podpisu smlouvy.

Já jsem podepisoval smlouvu, protože já jsem ředitel společnosti.

A u podpisu byli také Číňani. Jak se jmenovali?

Byli u toho dva.

A jeden z nich byl Xialong Ji.

Já jsem upřímně nekontroloval jejich pasy.

Ale snad víte, jak se ti lidé jmenovali, když přišli s vámi.

Jeden si říká Harry, ale jinak je detailně neznám. Mám s partnerem nějakou dohodu, že tu mám něco uskutečnit, ale nezkoumám. Nevím o ničem, že by nějaký Xialong Ji byl někde vyšetřovaný…

Přivedete do klubu čínské investory a nevíte, s kým jste přišel?

Řešil jsem to přes svého partnera v Anglii, který mě oslovil s nabídkou, abych zařídil, že klub bude fungovat a budou v něm moci působit čínští hráči.

Jistě. A přijdete na jednání na vysoké úrovni, kde se má klub upsat ke spolupráci, podáte si ruce, vy řeknete „Já jsem Přemysl Buba a tyto lidi, kteří přišli se mnou, vám nepředstavím“?

Smlouva je uzavřena s anglickou společností, následně budeme odkrývat karty. Přišel jsem dělat nějakou pozici a součástí kontraktu jsem já.

Přijdete s nějakými lidmi a vy nevíte, jak se jmenují.

Neříkám, že nevím, jak se jmenují, ale tohle jméno mi není známo.

Několik hodin po skončení rozhovoru se Přemysl Buba znovu ozval a chtěl odpovědi doplnit.

Jaké informace chcete doplnit?

Pana Bruce Ji znám, ale nevím nic o jeho dřívějších aktivitách, kromě toho, že v Irsku nikdy nebyl. Jeho cílem je investice do hráčů. Já spolupracuji s panem Zhangem, který je manažerem v klubu Guangzhou Evergrande působícím v čínské superlize.