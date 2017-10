Stavbu obchvatu brzdí ministr, tvrdí starosta Mohelnice. Ťok se ohradil

Obyvatelé a vedení Mohelnice i lidé z místní části Libivá už ztrácejí trpělivost kvůli kritické dopravní situaci a dlouholetému čekání na obchvat, který je má zbavit desítek tisíc aut, jež jim denně projedou pod okny.

„Jsem hluboce zklamán. To, o čem jsme na ministerstvu při setkání s šéfem resortu Ťokem a ředitelem ŘSD Kroupou mluvili, bylo úplně zbytečné. My jsme chtěli stavbu urychlit, ale oni vůbec nekonají,“ zlobí se mohelnický starosta.

Na stránkách městského zpravodaje proto zveřejnil otevřenou výzvu oběma, aby se začali přípravou obchvatu Mohelnice a Libivé intenzivně zabývat, a zároveň žádá místní, aby se pod ni podepsali.

Setkání na ministerstvu se uskutečnilo před rokem a vedle starosty Mohelnice se jej zúčastnil také předseda osadního výboru Libivé Miroslav Krejčí. V Praze společně předali petici lidí z Libivé, kteří nechtějí, aby jim pod okny jezdilo denně až dvacet tisíc aut.

„Čekali jsme, že se bude něco dít, ale neděje se vůbec nic. Nikomu v Libivé se to nelíbí, protože přecházení silnice je tady životu nebezpečné, zvlášť pro malé školáky. Navíc jsou tu často nehody,“ sdělil Krejčí.

Nespokojení lidé z Libivé chystají protestní blokádu silnice

Libivá už kvůli tomu plánuje protesty. „Jsme připraveni blokovat dopravu přecházením přes přechod, protože jinak se zřejmě ničeho nedomůžeme,“ řekl Krejčí.

Blokáda silnice v osadě, přes kterou jezdí veškerá doprava na Zábřeh a Šumperk, by přitom znamenala dopravní kolaps a několikakilometrové kolony v obou směrech.

Starosta Kuba také připomněl, že město ve snaze urychlit klíčovou stavbu nabízelo pomoc s výkupy pozemků. Radnice navíc souhlasila s tím, že se tato část dálnice bude řešit odděleně od úseku Mohelnice – Staré Město.

„Oni tehdy navrhli, že se obchvat bude projektovat samostatně. Také nabídli rychlejší stavební řízení. Jaké bylo ale moje rozčarování, když jsem po nedávné schůzce s oblastním ředitelem ŘSD v Olomouci zjistil, že nejenže není vybrán projektant, ale v Praze teprve musí rozhodnout o tom, zda se má tento úsek začít vůbec projektovat,“ zlobí se Kuba. Podle něj se přitom nejedná o komplikovanou stavbu.

„Je zde rovina, bude potřeba jediný most. Proto jsme to chtěli řešit zvlášť, v úseku na Staré Město bude několik tunelů,“ vysvětlil. Nečinnost ministerstva přirovnal k postupu ekologických aktivistů.

„V minulých dnech v tisku zazněla kritika na adresu Dětí Země, které brzdí stavby dálnic. Bohužel musím konstatovat, že ministerstvo a pan ministr brzdí stavbu dálnic stejným způsobem jako obdobná zájmová hnutí, a jestliže konstatoval, že příslušná hnutí si zahrávají se zdravím a bezpečností občanů České republiky, pak já mohu na jeho adresu říct totéž,“ napsal Kuba.

Na obchvatu pracujeme, je to předvolební vydírání, říká ministr

Ministra dopravy útok z Mohelnice překvapil. „Práce na dostavbě D35 a obchvatu Mohelnice–Vlachov běží a děláme vše pro to, aby se nové úseky připravovaly co nejrychleji. Vyjádření pana starosty považuji za předvolební vydírání a lacinou snahu zviditelnit se,“ sdělil Dan Ťok. Odmítá i tvrzení, že by jeho resort či ŘSD obchvat jakkoliv blokovaly.

„Tvrdit, že brzdím výstavbu, a srovnávat mě s pseudoekologickými sdruženími účelově blokujícími silniční stavby je od pana starosty neférové a poněkud ubohé,“ dodal.

Mluvčí resortu Tomáš Neřold uvedl, že se v současné době dokončuje EIA na stavbu D35 Staré Město – Mohelnice, do které se přímo napojuje obchvat.

„Proto nelze stavbu I/44 Mohelnice–Vlachov uskutečnit zvlášť,“ vysvětlil.

„Není pravda, že by ministerstvo dopravy a ŘSD byly v dané věci nečinné. Nevíme, jak si pan starosta představoval stavět dálniční obchvat bez stanoviska EIA,“ dodal. Ke zdržení EIA podle něj přispěly právě i připomínky ze strany Mohelnice.

„Na základě těchto připomínek musela být dokumentace opětovně vrácena k přepracování,“ podotkl.