Mohelnice má nové autobusové nádraží, pod ním zaparkují desítky aut

Cestující ocení, že všechna autobusová stání jsou nyní krytá, v nádražní budově jsou moderní toalety a řidičům bude sloužit odpočinková místnost. Střecha je pokryta zelení, takže v létě by pod ní nemělo být nepříjemné vedro.

Součástí investice byla také výstavba podzemního parkoviště, které je prvním v Olomouckém kraji mimo Olomouc. Parkovat v něm může najednou 56 osobních aut a další desítky najdou místo na povrchu, jeho provoz má být zahájen do dvou týdnů.

„Konečně mají cestující důstojné podmínky pro čekání na svůj spoj,“ řekl starosta Mohelnice Pavel Kuba o novém terminálu se čtyřmi zastřešenými nástupišti, jehož cenu městu z devadesáti procent zaplatily evropské fondy.

Zajímavostí je, že město při archeologickém průzkumu před zahájením stavby použilo zřídka využívanou metodu s pomocí georadaru ve snaze práce co nejvíce urychlit. Jde o speciální přístroj, který do půdy vysílá elektromagnetické vlny a registruje odrazy, které vznikají jen na rozhraní různých materiálů. Je tak schopen „prozkoumat“ podzemí do velké hloubky.

Výsledkem byl nález tří možných objevů. Archeologové následně v místě našli doklady hradebního opevnění, keramické střepy a mince ze 16. století, neporušenou kamennou studnu hlubokou 15 metrů nebo velkou dřevěnou káď zřejmě z 19. století.