Z vyloučeného rovnou lídrem. Kontroverzní muž mohelnické ČSSD se vrací

Němec má v mohelnické ČSSD dlouhou minulost. Už v roce 2006 v komunálních volbách dostal o pouhé dva hlasy méně než tehdejší starosta Ladislav Kavřík z ODS a stal se místostarostou.

Jenže už o čtyři roky později se do zastupitelstva nedostal vůbec. A o dva roky později, před krajskými volbami v roce 2012, nastal úplný rozkol. Tehdy totiž Němec zkritizoval sestavování krajské kandidátky. Tedy zejména fakt, že se na ni sám nedostal, přestože byl zvolen lídrem šumperského okresu.

Odplata na sebe nenechala dlouho čekat a rozvrat se vyostřil natolik, že nakonec vyústil v radikální řez: ČSSD Němce spolu s několika dalšími vyloučila, navíc celou tehdejší mohelnickou buňku zrušila a založila ji znovu – už bez „rebelů“. Následovaly soudní spory, z nichž některé se táhnou dodnes.

Němec přesto nyní podle svých slov už pouze čeká, až mu pražské ústředí oficiálně vrátí členství.

„Pořád tvrdím, že jsem byl vyloučen neoprávněně. Byl (před volbami v roce 2012 - pozn. red.) porušen volební řád. Když jsem to kritizoval, místo omluvy a řešení mne vyloučili a bylo vyloučeno dalších šest členů, kteří se za mě postavili, a také byla zrušena celá místní organizace,“ říká.

A nijak neskrývá, jak moc si zvolení do čela letošní kandidátky užívá. „Beru to jako zadostiučinění,“ připouští.

Regionální stranické špičky situaci v Mohelnici nekomentují

Klíčovým okamžikem, který umožnil Němcův comeback, bylo nedávné odvolání šéfa mohelnické organizace Jana Jeřábka. Toho vzápětí nahradil Štěpán Kulina, Němcův nevlastní bratr. Po tomto „převratu“ byla cesta otevřená.

„Rodinné vazby ale nehrály roli. Pavel Němec byl zvolen lídrem do komunálních voleb v tajném hlasování 13 hlasy z celkových 14. Základna zkrátka věří, že s ním může ČSSD po fiasku v minulých volbách, kdy se strana vůbec nedostala do zastupitelstva, znovu uspět,“ řekl Kulina.

Podle něj stejné důvody stály za odvoláním Jeřábka. „Členové cítili, že je nutná změna, protože místní organizace nefungovala,“ uvedl.

On i Němec nyní věří, že ČSSD má na to vrátit se do vedení města. „Pro mě je důležité, aby se ČSSD v Mohelnici vrátila do zastupitelstva. Já pro to udělám maximum,“ řekl staronový lídr Němec.

Regionálním stranickým špičkám se do hodnocení aktuálního vývoje v Mohelnici očividně příliš nechce.

„Je to záležitost místní organizace a kraji nepřísluší do této volby zasahovat,“ poznamenal krajský šéf sociální demokracie Jiří Zemánek.

Podobně se vyjádřil i šéf šumperského okresního výboru ČSSD Radovan Vrba. A odvolaný předseda mohelnické buňky Jeřábek se nechtěl vyjadřovat vůbec a pouze odkázal na Vrbovo (ne)vyjádření.

S návraty kontroverzních lidí si ČSSD nepolepší, říká politolog

Naopak politolog Univerzity Palackého Jakub Lysek má jasný názor. Podle něj si ČSSD podobnými návraty škodí.

„V současnosti dochází v ČSSD k návratu více kontroverzních lidí. S takovými si ale sociální demokracie nepolepší. Nejen v Mohelnici potřebuje nové tváře, které nejsou kontroverzní,“ míní odborník.

Jenže advokát Němec je v Mohelnici právě tak vnímaný. Například v roce 2010 čelil – opět i v rámci vlastní strany – kritice, protože jeho matce, podnikatelce v lékárnictví, přispěly loterijní firmy částkou 2,5 milionu korun na zřízení informačního centra.

Sporné to bylo zejména proto, že Němec byl v letech 2005 a 2006 šéfem Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. Možnost, že by za „příspěvky“ pro matku lobboval, však Němec vždy odmítal stejně jako verzi, že peníze získal za vstřícnost k hazardu.

Politik oponoval, že byl vždycky pro přísnou regulaci her a loterií. A i dnes odkazuje na skutečnost, že žádná kontrola mu neprokázala pochybení.