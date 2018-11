Podezřelý zápas třetí fotbalové ligy má dohru, policie obvinila čtyři hráče

„V souvislosti s daným fotbalovým utkáním byli obviněni čtyři muži. V jednom případě z trestného činu podplácení, za který hrozí až dvouleté vězení, a tři muži byli obviněni z přijetí úplatku, což trestní zákoník umožňuje potrestat až čtyřletým vězením,“ potvrdil mluvčí policie ve Zlínském kraji Vladislav Malcharczik.

Právě tamní policisté se případu začali věnovat poté, co po článcích v MF DNES podal trestní oznámení starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Podle informací redakce z fotbalového prostředí se obvinění týká tří bývalých hráčů Mohelnice - dvojice obránců Daniela Ivana s Jaroslavem Hlavsou a brankáře Pavla Rohela. Čtvrtým obviněným je pak Michal Skwarczek, jenž ve vyšetřovaném zápase nastoupil v dresu Valašského Meziříčí.

„K tomu zápasu jsem však nevypovídal a nemám k tomu co říct ani vám. O mě se tam vůbec nejednalo, to je asi vše,“ tvrdí dnes tehdejší kapitán valašského týmu. Zároveň odmítá, že by ostatní obviněné před zápasem nebo během něj kontaktoval.

„Jediný, s kým jsem se kdy bavil, byl Pavel Rohel, s nímž jsem se potkal ve Valmezu. Ale před zápasem jsme nebyli v kontaktu. Jinak ty ostatní kluky ani neznám. A tak to i všichni uvedli ve výpovědích, že jsme se v život nepotkali ani nebavili,“ prohlásil Skwarczek.

MF DNES kontaktovala i Rohela, ale ten se odmítl o případu bavit. Další z obviněných měl zase celý den vypnutý telefon. A také právní zástupce dalšího ze čtveřice odmítl na otázky MF DNES odpovědět.

Podezřelé okolnosti hlásila i firma hlídající pochybné sázky

Zápasu, který se odehrál 12. listopadu loňského roku, předcházelo podezření tehdejšího sportovního manažera Mohelnice Přemysla Buby, že se brankář Rohel, jenž v klubu hostoval právě z Valašského Meziříčí, chystá utkání ovlivnit. Na poslední chvíli ho proto vyřadil ze sestavy.

„Před posledním kolem přišli čínští manažeři do kabiny a říkali, že Rohel nebude chytat proti Valašskému Meziříčí, protože prý sehnali důkazy, že prodává zápasy,“ uvedl tehdy člověk z okolí mohelnické kabiny, který si nepřál uvést jméno, redakce ho však zná.

„Po utkání Číňané tvrdili, že mají konverzace, ve kterých se Rohel domlouvá s lidmi z Valašského Meziříčí na tom, že musí padnout dva góly za poločas a čtyři a více za celý zápas. Podle těch konverzací mělo být na straně Valmezu čtyři nebo pět hráčů, Rohel se měl s nimi domlouvat, koho z Mohelnice může zlomit a další podrobnosti. Důkazy ovšem nepředložili,“ dodal.

Na podezřelé okolnosti ukazující na ovlivnění utkání tehdy zároveň upozornila i mezinárodní společnost FederBet, která se vyhledáváním zápasů ovlivněných neobvyklými sázkami zabývá po celém světě.

Obvinění je absurdní, obě strany chtěly vyhrát, říká hráč

Utkání se v první půli vyvíjelo podle naznačeného scénáře, když rozhodčí Robert Hájek nařídil dvě penalty, přičemž tu na straně domácích způsobil zákrok Jaroslava Hlavsy. V 71. minutě přidalo Valašské Meziříčí druhou branku, další gól však navzdory nastřelené tyči, řadě šancí na obou stranách ani velkorysému nastavení nepadl.

„Pro mě osobně to ale na hřišti byl těžký zápas. Každý chtěl vyhrát, byly tam samozřejmě dvě penalty, ale myslím, že obě byly. A jestli si někdo něco dělal nebo nedělal, to už není moje věc. Já jsem šel zápas vyhrát, měli jsme ho i pod pokutou, protože jsme předtím nějaký zápas zvorali,“ tvrdí obviněný Skwarczek.

„Vyhráli jsme a dál jsem nic neřešil. A teď po roce přišlo tady to (obvinění - pozn. red.). Hleděl jsem na to jako blázen a nevěděl jsem, jestli se mám smát nebo brečet, protože mi to přišlo absurdní,“ dodává.

Závěrečný hvizd byl zároveň posledním okamžikem, kdy v Mohelnici viděli Pavla Rohela i obránce Daniela Ivana. Hned po něm se totiž sbalili a už se v klubu neukázali. V klubu brzy na to skončil také lotyšský stoper Kirils Grigorovs.

Všechny tři přitom přivedl před startem soutěže zmiňovaný manažer Buba, jehož do klubu v létě dosadili čínští investoři. Prostřednictvím Bubovy společnosti Football Investment Limited zaregistrované na adresu rodinného domu v britském Essexu měly do Mohelnice proudit čínské peníze i hráči.

Čínský investor přinesl do klubu peníze i stín sázkařské mafie

Oficiální plán zněl vytvořit z klubu farmu na zdokonalování asijských fotbalistů a jejich následný prodej. Ve skutečnosti však od čínského manažera Bruce Ji vedlo spojení k hongkongské společnosti Anping Sports Agency čínského podnikatele užívajícího jméno Eric Mao, jež sama stála za řadou sázkařských skandálů s ovlivňováním výsledků v Rumunsku, Irsku či Portugalsku.

Lotyšský obránce Kirils Grigorovs byl jedním z trojice hráčů vyšetřovaných ve skandálu ovlivněného zápasu irského Athlone City loni v dubnu, do něhož pár měsíců před tím majetkově vstoupil Eric Mao. Grigorovs pak v dresu Mohelnice poprvé nastoupil do zápasu s Kroměříží, kde způsobil penaltu a nepochopitelným vystoupením do strany zavinil i další gól.

Jakmile MF DNES rozkryla tyto souvislosti a popsala i další podezřelé zápasy, ustoupili Číňané od plánovaného majetkového vstupu do klubu a z Mohelnice zmizeli. Klub odnesl nepovedený experiment pádem do krajského přeboru.

Brankář Rohel se mezitím vrátil zpět do Valašského Meziříčí, jemuž v té době šéfoval bývalý rozhodčí Pavel Býma. Už v lednu se postavil do branky v přípravném zápase proti Prostějovu.

Podle údajů Federbetu byla v tomto utkání vsazena vysoká částka na vítězství Prostějova s hendikepem, tedy rozdílem více branek, a zároveň mělo padnout šest a více branek. Rohel nakonec lovil míč ze své sítě sedmkrát, za domácí dvěma brankami zmírňoval debakl Michal Skwarczek. Nedlouho potom Rohel z klubu zmizel, stejně jako manažer Pavel Býma.

Skwarczek aktuálně působí v klubu třetí ligy FC Viktoria Otrokovice, Jaroslav Hlavsa o soutěž výš v MFK Chrudim, Daniel Ivan je od září registrovaný v TJ Slavia Píšť působící v I.A třídě Moravskoslezského kraje.