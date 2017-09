Do čela olomoucké filharmonie míří nový šéf, chce uklidnit situaci

Z konkurzu na šéfa příspěvkové organizace olomoucké radnice, do něhož se přihlásilo sedm lidí, vyšel jednatřicetiletý Jonáš Harman jako jednoznačný vítěz.

„Mandát vítěze konkurzu je mimořádné silný, dostal hlas od všech deseti členů výběrové komise, ve které měla svého zástupce i opozice a odborová organizace Moravské filharmonie Olomouc. Pan Harman nás oslovil po všech stránkách - svojí koncepcí, profesním životopisem, ale i vystoupením před komisí, kdy velmi zdatně čelil jejím otázkám,“ řekl náměstek primátora Pavel Urbášek.

Ten očekává, že městská rada návrh na jmenování Harmana schválí, a to už na svém úterním zasedání.

„Popravě řečeno si ani jiné rozhodnutí neumím představit,“ doplnil náměstek. Pokud se jeho odhady naplní, Harman povede filharmoniky od prvního ledna příštího roku.

V první řadě je potřeba uklidnit situaci, říká Harman

Vítěz konkurzu vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně hudební management. Další diplom má z Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, kde absolvoval obor hra na tubu. Hudbě se věnuje jako muzikant „na volné noze“, zároveň působí i jako manažer - mimo jiné souboru Brno Contemporary Orchestra či manufaktury na výrobu hudebních nástrojů.

V případě jmenování šéfem Moravské filharmonie Olomouc (MFO) chce Harman v první fázi fungovat jako krizový manažer.

„Z informací, které mám, krize v této organizaci do určité míry byla. V první řadě je tedy potřeba situaci uklidnit, stabilizovat a vytvořit podmínky pro koncepční práci. K tomu, respektive ke své vizi, řeknu obecně tolik, že by MFO měla být nejen prvním moravským orchestrem, ale také jedním z nejuznávanějších subjektů na české kulturní scéně vůbec,“ nastínil.

Místo ředitele MFO je volné od začátku června, kdy se své funkce vzdal po téměř čtvrtstoletí Vladislav Kvapil, který ale doposud filharmonii dočasně vede jakožto člověk pověřený jejím řízením.

Rezignoval několik dní před plánovanou symbolickou stávkou, kterou chtěla většina členů orchestru nespokojených s prací Kvapila docílit jeho odvolání (psali jsme zde).

Končící ředitel kritiku odborářů odmítá

Ještě předtím poslala radnice z popudu odborů do Moravské filharmonie kontrolory. Z jejich protokolu vyplynulo mimo jiné to, že Kvapil podnikal bez souhlasu města ve stejném oboru jako MFO, přičemž k tomu využíval i její sál, aniž by platil za jeho pronájem (podrobnosti zde).

Vedení města za to Kvapila potrestalo výtkou a zkrácením roční odměny o devadesát tisíc korun, i tak mu ale vyplatilo minimální třináctitisícový bonus (více čtěte zde). Zároveň mu dalo za úkol zjednat v MFO nápravná opatření.

Kvapil kritiku od počátku odmítá. Stejně tak v rozhovoru pro MF DNES popřel, že by rezignací uznal výtky odborářů.

„Zdravotní okolnosti byly jedním z důvodů, proč jsem dospěl k názoru, že už dál nechci bojovat,“ prohlásil začátkem června (celý rozhovor zde). I přesto se nedlouho poté přihlásil do konkurzu na šéfa MFO. Ten však vyhrál Harman.