Vesnice se zlobí, kvůli normám přišla o oba přechody přes rušnou silnici

Rušná silnice slouží jako hlavní výpadovka z Prostějova směrem na Plumlov nebo Boskovice. Podle posledního sčítání dopravy přímo v Prostějově po ní projede přes 12 tisíc aut denně, z toho více než šest stovek nákladních. V Mostkovicích má silnice na délku téměř dva kilometry.

„Je to velmi frekventovaná silnice, po které jezdí i kamiony. Někteří to šoupnou na Ohrozim, ale většina těžkých aut jede přes Mostkovice. Je to hodně nebezpečné,“ popisuje situaci jedna z obyvatelek Dana Smutná. Rušení přechodů pro chodce nechápe.

„Tam, kde zastavuje autobus nebo kde je dětské hřiště, by přechod určitě měl být. Je to špatné. Nechápu, proč se přechody ruší,“ zlobí se žena.

Místostarostka Mostkovic Jitka Vánská potvrdila, že vše začalo zhruba před rokem a půl, kdy obec jednala s Dopravním inspektorátem, odborem dopravy a správou silnic.

„Samozřejmě jsme přechody chtěli zachovat, protože jsme si vědomi, že jde o frekventovanou silnici, která vede přes celou vesnici. Bylo nám řečeno, že přechody nevyhovují normám a zůstat by mohly pouze za podmínky, že tam bude určitá šířka, ostrůvek a nasvětlení,“ vysvětluje místostarostka. Podle odhadů by šlo asi o jeden a půl milionu korun na jeden přechod.

„Za těchto podmínek jsme bohužel museli přiznat, že tolik peněz v rozpočtu nemáme,“ dodává. Dlouhé měsíce se však nic nedělo a vedení obce se už radovalo, že úřady na zdejší přechody zapomněly.

„Doufali jsme, že to usnulo. Ale teď už jsou bohužel přechody pryč a odfrézované. Velmi nás to mrzí, ale finanční situace nám nedovolila jiné řešení,“ popisuje Vránská.

Děti ze školky musí do zahrady přes silnici bez přechodu

Vedoucí odboru dopravy na prostějovském magistrátu Miroslav Nakládal sdělil, že přechody v Mostkovicích už byly nevyhovující. Na jejich špatný stav upozornil Dopravní inspektorát.

„Přechody nejsou vybaveny nástupními plochami, osvětlením a intenzita provozu nedosahuje hodnot nutných pro jejich ponechání,“ tvrdí Nakládal.

„Z jednání vzešel závěr, že přechody nebudou ze strany obce upravovány. Nebudou vybudovány nástupní plochy a osvětlení a přechody budou odstraněny,“ dodal.

Vánská však s takovým vysvětlením nesouhlasí. Shodou okolností pracuje jako ekonomka ve zdejší základní a mateřské škole, která leží přímo uprostřed Mostkovic.

„Jako škola jsme usilovali o to, aby byl před budovou přechod, protože naproti je farská zahrada, kterou s dětmi využíváme. Přecházení přes silnici je poměrně nebezpečné. Dosáhli jsme pouze toho, že tam jsou výstražné fosforeskující značky,“ říká.

Obec chce sehnat peníze na vrácení aspoň jednoho přechodu

Úplně stejné problémy s rušením přechodů pro chodce měla před třemi lety i Olomouc. Zebry tehdy zmizely z rušné Hodolanské ulice. Pro lidi z Hodolan se ovšem po pár měsících situace otočila. Město si na ministerstvu dopravy prosadilo, že si může přechody namalovat zpět. Ministerstvo uznalo, že i když neladily s normou, byly prakticky jediným místem, kde se dalo zahlcenou cestu bezpečně přejít.

Pro obyvatele Mostkovic má nyní místostarostka Vánská přece jen jednu dobrou zprávu. Obec se bude snažit, aby do budoucna sehnala peníze aspoň na jeden přechod uprostřed obce.

Dopravní situaci by mohla zklidnit také cyklostezka. Za příznivého počasí totiž kromě aut projíždějí Mostkovicemi i stovky cyklistů.

„Pokud se nám to povede, v září chceme žádat o dotaci na první etapu cyklostezky, která by se napojila na trasu z Prostějova u Hloučely a cyklisté by se bezpečně dostali až k sokolovně. Zkoušíme sehnat peníze, jak se dá. Kdybychom měli dvacet milionů, bylo by to jednodušší,“ podotýká místostarostka.

Ve finále se tato cyklostezka spojí se stezkou okolo přehrady, kterou už brzy začne budovat město Plumlov. Alespoň do té doby mohly podle místostarostky obě zebry na silnici v Mostkovicích zůstat namalované.