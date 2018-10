VIDEO: Nebezpečné silnice už upravili, řidiči na nich ale stále riskují

První příčku obsadil úsek silnice z Bludova do Olšan na Šumpersku, který získal nechtěné prvenství i loni, za ním následuje nechvalně proslulá křižovatka na okraji Mohelnice a průtah Hranicemi, který byl kvůli několika srážkám přebíhajících chodců na jaře vyhlášen dokonce nejrizikovějším místem klíčových silnic v celém Česku.

Nejnovější přehled sestavila pojišťovna Allianz na základě údajů o dopravních nehodách.

„Podmínkou bylo, že na dané silnici se za poslední tři roky přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé vážné dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo úmrtím,“ popsal mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

Nevím, co by se dalo ještě udělat, říká o silnici starosta

Silnici z Bludova do Olšan v úseku mezi odbočkami na Bohutín a Vyšehoří dosadil na čelo krajského seznamu a současně na čtvrté místo Česka součet devíti vážných nehod. Řidiči tu na rovince mají sklon jezdit příliš rychle – navzdory značkám varujícím před zvěří. Někteří zde navíc předjíždějí přes plnou čáru.

„Z obou stran úseku totiž jinak kvůli zatáčkám a obcím nemají kde. Jenže je tam ostrý terénní zlom tvořící horizont a už se nestihnou před autem v protisměru zařadit zpět,“ shrnul starosta Olšan Aleš Janderka.

Jedním z nejnebezpečnějších míst na silnicích Olomouckého kraje je křižovatka silnice I/44 se Zábřežskou ulicí na kraji Mohelnice směrem na Zábřeh,

„Opravdu nevím, co ještě by se tam dalo udělat. Už jsme nechali i vykácet část stromů, aby se tam nebouralo kvůli padajícím větvím. Přidala se i svodidla. Ale mám obavy, že se to tam ještě zhorší, protože se chystá stavba obchvatu Chromče, který se bude napojovat právě na tento úsek, a po nové silnici to bude řidiče lákat k rychlé jízdě ještě víc,“ dodal.

Že běžně dostupná opatření už byla vyčerpána, si myslí i dopravní expert a krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„Řidiči se prostě musejí chovat zodpovědně a předjíždět až tam, kde je to bezpečné. Jediné, o čem by se do budoucna dalo uvažovat, je tu silnici rozšířit tak, že budou v jednom směru dva pruhy a po nějaké vzdálenosti zase v tom druhém. Všichni tak dostanou možnost pomalejší auta bezpečně předjet, ale nevyžaduje to tak velký zásah jako přestavět silnici na čtyřproudou,“ nastínil.

Tady už mohou za nehody jen lidské chyby, říká expert

Že se ale i sebevětší snaha může míjet účinkem, dokazuje druhé místo krajského žebříčku a osmé celorepublikového, na nichž skončila třetím rokem po sobě kvůli dvanácti nehodám se třemi mrtvými a sedmi zraněnými křižovatka silnice I/44 se Zábřežskou ulicí na kraji Mohelnice.

Ta se přitom předloni dočkala přestavby do bezpečnější a přehlednější podoby. Vážné nehody to přesto zcela nevymýtilo.

„Tam už opravdu nic víc udělat nejde, z hlediska dopravního inženýrství bylo provedeno maximum. V tomto místě už za nehody mohou opravdu jen a pouze lidské chyby,“ hodnotí Charouz.

Třetí pozici obsadil úsek Olomoucké ulice v Hranicích u průmyslové a nákupní zóny. Ten byl kvůli srážkám vozů s přebíhajícími chodci na jaře vyhlášen dokonce nejrizikovějším místem klíčových silnic v celé ČR.

Už předloni proto město začalo řešit, jak počet nehod snížit. Na průtah se například opět místo povolené sedmdesátikilometrové rychlosti vrátila padesátka.

„Není to řešení, které by odstranilo veškeré problémy, ale dalo se nejrychleji zařídit. Pokud vím, od té doby se tam žádná vážnější nehoda nestala. Rozhodně je to ale lokalita, kterou se vedení města bude ještě dál zabývat,“ řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

„Snížení rychlosti určitě má význam, s každým kilometrem nad padesátku roste geometrickou řadou nebezpečí úmrtí chodce. V úvahu dál připadá třeba snížení počtu pruhů v každém směru na jeden. Dnes už tam není taková hustota dopravy a chodci by přebíhali jen poloviční vzdálenost, navíc by si museli hlídat jen dva pruhy místo čtyř,“ komentoval to Charouz.

Z Přerovska jsou i zbylá dvě místa rizikového seznamu – kruhová křižovatka v hranické části Drahotuše a křižovatka na příjezdu do Přerova před železničním podjezdem. Zde hraje podle experta hlavní roli hustá doprava, ze které pak pramení zvýšený počet nehod.

„V případě přerovské křižovatky mám hrůzu z toho, jak to tam bude vypadat, až se dostaví dálnice D1 od Lipníku do Předmostí, ale dál zatím nepovede. Intenzita dopravy bude extrémní,“ varuje Charouz.

Tento stav přitom potrvá – i při dodržení plánovaných termínů – více než rok. V místě začala výstavba nové velké mimoúrovňové křižovatky. Součástí projektu za 358 milionů korun je i přivaděč k dálnici, jeho propojení estakádou nad železniční tratí s Polní ulicí a její rozšíření, takže výsledkem bude odvedení výrazné části dopravy z nynější křižovatky před podjezdem.

Vše má být ale dokončeno až v únoru 2021, zatímco otevření předposledního úseku D1 je naplánováno na listopad příštího roku.